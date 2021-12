Bảo đảm quyền tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Your browser does not support the audio element.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật, ưu tiên hoàn thiện thể chế, thực hiện một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 19.

Tiếp nhận ý kiến đa chiều về Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

Về đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách.

Cụ thể, nội dung các chính sách cần tiếp tục rà soát, bám sát Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII về các chính sách an sinh xã hội.