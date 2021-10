Bảo đảm ATTP đối với thực phẩm cung cấp, hỗ trợ khu vực phong tỏa, cách ly

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cung cấp, hỗ trợ thực phẩm phải giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trong quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, các tổ chức/cá nhân tự tổ chức nấu ăn để hỗ trợ (như tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm…) cần bảo đảm các yêu cầu như nguyên liệu dùng để chế biến phải còn hạn sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.