Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nam

Bên cạnh đó, tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra và 2 tổ giám sát an toàn thực phẩm, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự và Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố tổ chức kiểm tra tại 26/26 cơ sở chế biến suất ăn phục vụ khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn test nhanh tại cơ sở 245 mẫu thực phẩm và không phát hiện mẫu vi phạm; cấp sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu thức ăn, bộ dụng cụ lưu mẫu phục vụ kiểm thực và lưu mẫu thức ăn đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên cơ bản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tính đến ngày 18/10/2021, các bếp đã phục vụ trên 180.000 suất ăn, chưa ghi nhận sự cố mất an toàn thực phẩm.