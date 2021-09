Bão Conson gây thiệt hại về tài sản tại một số địa phương

Đồng thời, lên kế hoạch sơ tán tại chỗ và đảm bảo an toàn thiên tai, dịch bệnh với 11.057 hộ/32.529 người và tiến hành sơ tán sát với tình hình thực tế (Quảng Ngãi sơ tán 215 hộ/766 người). Dừng thi công các công trình (tránh xảy ra sự cố như thủy điện Rào Trăng 3), trong đó có 27 Dự án điện gió ở Quảng Bình, Quảng Trị. Đặc biệt, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, lưới điện.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các công việc cần tiếp tục triển khai trong những ngày tới: Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động các biện pháp phòng tránh. Rà soát khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, thấp trũng; triển khai phương án đảm bảo an toàn. Tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời hậu quả do bão, mưa lũ. Quản lý, hướng dẫn việc ra khơi của các tàu cá đảm bảo an toàn phù hợp. Vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du. Tổ chức trực ban, duy trì lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có tình huống.