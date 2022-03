Báo cáo về đào tạo kỹ năng số tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản

Khi ngày càng nhiều tổ chức chuyển dịch lên đám mây, nhu cầu duy trì lòng tin của các đối tượng thụ hưởng lợi ích của họ cũng sẽ tăng lên. Do đó các tổ chức cần bảo đảm mức độ an ninh bảo mật cao nhất, ngăn chặn mất mát dữ liệu và tuân thủ quy định về quyền riêng tư của dữ liệu. An ninh mạng là lĩnh vực kỹ năng có nhu cầu lớn thứ hai, với những yêu cầu cụ thể về kỹ năng phát triển và triển khai các giao thức và công cụ bảo đảm đạo đức số và an ninh bảo mật.

Nghiên cứu này cũng phát hiện ra nhu cầu mạnh mẽ về kỹ năng điện toán đám mây, thể hiện quá trình ứng dụng đám mây nhanh chóng trong khu vực này. 10 kỹ năng có nhu cầu cao nhất bao gồm các năng lực cấp cao về điện toán đám mây như thiết kế kiến trúc và năng lực dịch chuyển cơ sở hạ tầng tại chỗ (on-premise) lên đám mây.

Nhu cầu về kỹ năng số ngày càng trở nên rõ ràng đối với người sử dụng lao động và người lao động

88% những người tham gia khảo sát cho biết họ cần thêm kỹ năng số để xử lý các thay đổi do đại dịch làm phát sinh trong công việc, 64% người tham gia khảo sát cảm thấy họ cần được đào tạo về các kỹ năng liên quan đến điện toán đám mây trong thời gian từ nay tới năm 2025 để có thể được thăng tiến trong sự nghiệp. Báo cáo cũng chỉ ra những lợi ích của đào tạo kỹ năng số đối với người sử dụng lao động: 85% các tổ chức trong khu vực này cho rằng đào tạo kỹ thuật số giúp họ rút ngắn thời gian đạt được các mục tiêu số hóa, 90% các tổ chức nhận thấy sự hài lòng của người lao động được cải thiện và 88% cho biết việc đào tạo này đã nâng cao năng suất của người lao động.

97% các tổ chức tham gia khảo sát đã công nhận nhu cầu đào tạo nhân viên của mình về kỹ năng số, chỉ có 29% các tổ chức này đã triển khai các kế hoạch đào tạo. 93% các tổ chức và người lao động từng gặp phải rào cản trong quá trình tiếp cận các kỹ năng số cần thiết. Hai rào cản phổ biến nhất là nhận thức hạn chế về các lựa chọn đào tạo sẵn có và không có đủ thời gian cho đào tạo. Điều này cho thấy sự thiếu hụt về đào tạo có thể ngăn cản sự tăng trưởng của lực lượng lao động cũng như của cả nền kinh tế.

Các khu vực công và tư có thể giải quyết các thách thức về kỹ năng số như thế nào?