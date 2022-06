Bảo Anh và Trọng Hiếu ôm ấp mạnh khiến dân tình bấn loạn

Cách đây không lâu, dân tình thi nhau “lên thuyền” Bảo Anh – Trọng Hiếu sau khi xem được một đoạn clip ghi lại hình ảnh tình tứ công khai của hai ca sĩ.

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, Trọng Hiếu chạy tới hàng ghế khán giả, dắt tay Bảo Anh lên sân khấu để “quẩy” cùng mình. Nữ ca sĩ lúc này vui vẻ phiêu theo nhạc và nhún nhảy cùng người bạn.

Ngay sau đó, trong phần trình diễn ca khúc Như Lời Đồn, Bảo Anh bước tới chỗ ngồi của Trọng Hiếu và… ngồi lên đùi anh. Nam ca sĩ ngay sau đó ôm eo Bảo Anh khiến dân tình hú hét không ngừng.