Bảo Anh: 'Tôi vẫn rất hồn nhiên với tình yêu dù đã 30 tuổi'

Tối 21/5, Bảo Anh chính thức phát hành EP "Không biết nên vui hay buồn" và MV "Cô ấy của anh ấy". EP bao gồm 4 ca khúc thuộc thể loại ballad do Kai Đinh sáng tác, sản xuất âm nhạc bởi producer TDK và có sự góp giọng của rapper Táo trong ca khúc mở màn đĩa.

"Cô ấy của anh ấy" - title track trong EP "Không biết nên vui hay buồn" mang chất liệu giai điệu Á Đông, có nhịp 6/8 trong không gian lo-fi - một không gian âm nhạc rất thịnh hành với khán giả hiện tại, nhưng lại rất hiếm khi sử dụng loại nhịp này. Nhạc sĩ Kai Đinh đã tạo ra nhiều bối cảnh về không gian được miêu tả ở phần lời bài hát.