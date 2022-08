Bảo Anh lộ bụng to tướng trong bộ đồ như bà thím lạc quẻ

Kể từ sau khi đóng chung phim, Bảo Anh và Quốc Trường ngày càng thân thiết. Cả 2 vừa cùng xuất hiện chung tại một sự kiện nhưng nhìn Bảo Anh thì fan chỉ biết than trời.

Phong cách thời trang của Bảo Anh khi sánh đôi với Quốc Trường tại sự kiện khiến fan ngán ngẩm.



Tại sự kiện, các khách mời lên đồ trang trọng với nam là suit, nữ là đầm dạ hội nhưng Bảo Anh chọn một lối đi riêng là sơ mi cùng chân váy xuyên thấu và giày cao gót hồng.