Bảo Anh liên tiếp lộ vòng 1 phẳng lỳ, vẻ sexy ngày xưa đâu rồi?

Vòng 1 nữ ca sĩ như phẳng lỳ, nhiều cư dân mạng bình luận phía dưới chỉ ra điều này.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bảo Anh với vòng 1 khiêm tốn.



Trong một clip khác, Bảo Anh tiếp tục để lộ vòng 1 khiêm tốn với chiếc áo hình vuông bé xíu.



Thời gian gần đây, nhiều cư dân mạng nhận thấy Bảo Anh không còn sexy như trước.