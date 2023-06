Bảo Anh không lảng tránh, chính thức lên tiếng về tin đồn sinh con

Trong phần giao lưu với khán giả khi mở đầu đêm nhạc, hot TikToker Đức Anh đã thẳng thắn đặt câu hỏi: "Nhìn chị tăng cân như thế này, em cũng đọc được nhiều comment về việc mình đi 'ấy'! Mọi người có ghét em cũng được nhưng ngày hôm nay em muốn chị Bảo Anh chính chủ trả lời về tin đồn gần đây mình đã 'trốn' đi đâu ấy. Thường nghệ sĩ ở ẩn là 'trốn' đi đâu ấy..."

Your browser does not support the video tag.

Bảo Anh lên tiếng về tin đồn sinh con, ở ẩn trong thời gian qua.