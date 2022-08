Bảo Anh: 'Khi cần vẫn gọi cho Hồ Quang Hiếu bình thường'

Ngày 30/8 tới đây, Bảo Anh sẽ chính thức phát hành sản phẩm âm nhạcTừng Là Của Nhau. Trở lại với dòng nhạc ballad sau 4 năm, Bảo Anh khiến người hâm mộ hào hứng khi công bố hợp tác với Táo, trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch EQUAL của Spotify và xuất hiện tại billboard Quảng trường Thời Đại (Mỹ).

Trái ngược với sự nhẹ nhàng, da diết trong teaser audio, teaser MV Từng Là Của Nhau lại mang màu sắc tăm tối, bí ẩn không thua kém phim kinh dị. Bảo Anh xuất hiện trong một khu rừng ngập ánh sáng đỏ với biểu cảm hốt hoảng, guồng chân chạy trốn.