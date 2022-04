Bảo Anh bị móc mỉa 'đẹp là đủ rồi, đừng hát tội người nghe'

Mới đây, Bảo Anh đăng tải đoạn clip hát live ca khúc hit Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Bảo Anh hát live ca khúc Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng

Dưới bình luận, nhiều lời khen ngợi không ngớt của netizen đã dành cho Bảo Anh. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến của một số anti-fan đưa ra chê bai giọng hát của nữ ca sĩ 9X.