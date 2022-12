Bánh xoài hương xưa vị cũ

Mẻ bánh xoài mới ra lò. Ảnh: Lam Lê

Bếp than hoa đã quạt đỏ hồng, ấm sực. Mấy bà cháu xúm xít vây quanh. Chờ khuôn nóng, bà nhúng que tăm có đầu quấn bông vào chén mỡ rồi ngoáy tròn vào từng ô khuôn, mỡ nóng xèo xèo, tay bà thoăn thoắt như múa. Từng thìa con múc bột trứng nhẹ nhàng rót vào khuôn, mỡ dềnh ra ai bên mép khuôn mươn mướt. Nắp khuôn phủ đầy than hoa đậy lại, tay quạt của bà ve vẩy bên đám than hồng. Đổ bánh khó nhất là giữ cho lửa đều, bánh chín vàng, dậy đôi khuôn, xé miệng mới thành công. Mỗi lần bọn trẻ chúng tôi lao xao chuyện, bà sợ sao nhãng, lửa già, bánh cháy nên cấm tiệt. Không ồn ào! Mỗi lần bà cầm đũa cả gạt gạt mấy hòn than, tra vào quai nắp, he hé xem chừng được chưa là cả mấy đứa cháu nín thở. Gương mặt đứa cháu giãn ra, nụ cười thoáng trong mắt bà vì mẻ bánh đẹp mới ra khuôn. Trở đầu que tăm, tay bà lại thoăn thoắt chích những cái bánh cho ra thúng, để riêng chuẩn bị cho công đoạn sấy, thoăn thoắt ngoáy mỡ trong khuôn...

Bếp lửa. Tranh: Hoàng Bá Linh

Khi còn thơ bé, sân vườn, bếp nhà bà là cả một bầu trời. Tôi cứ nghĩ, chỉ có quê mình mới có thứ bánh xoài thơm tho. Lớn lên, chân trời rộng mở, mới biết rằng suốt dải đất miền Trung, tháng Chạp lạnh lẽo mưa phùn, trong gian bếp ấm nồng, biết bao đứa trẻ cũng quây quần bên bà, bên mẹ háo hức chờ từng mẻ bánh. Mùi bánh mới ra khuôn thơm lừng quyện trong khói bếp đã thành mùi hương báo hiệu ngày Tết đã cận kề.