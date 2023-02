Bánh mì Việt Nam xếp thứ 6 trong Top 100 món ăn đường phố ngon nhất thế giới

Bánh mì Việt Nam đã từng nhiều lần xuất hiện trong danh sách các món ăn ngon thế giới.

Trong năm 2022, bánh mì Việt Nam lần lượt được vinh danh trong top 23 món bánh kẹp ngon nhất trên toàn cầu do CNN bình chọn, top 10 món sandwich hấp dẫn nhất thế giới do trang Traveller bình chọn, top 7 món lề đường ngon nhất do tạp chí Big Seven Travel bình chọn, top 100 món ăn ngon nhất thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới công bố…

TasteAtlas được xem là trang thông tin điện tử hướng dẫn du lịch trải nghiệm về ẩm thực truyền thống uy tín trên thế giới, với danh mục gồm hơn 10.000 loại thực phẩm và đồ uống trên khắp thế giới.