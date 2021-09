Bánh mì Việt Nam và những xe đồ ăn gây thương nhớ ở Tokyo

Mika Bánh Mì: Món bánh mì Việt Nam

Để có ngay một bữa trưa nhanh, gọn và dễ mang đi, hãy ghé Mika Bánh Mì và chọn một chiếc bánh mì Việt Nam ngon tuyệt. Hầu hết các loại nhân bánh mì đều được làm từ thịt heo, nhưng vẫn có nhân trứng và phần ăn chay với rau.

Bánh mì thịt heo nướng truyền thống có giá 650 Yên/135.000đ, có củ cải ngâm chua, rau mùi, hoặc ổ bánh mì đặc biệt có giá 800 Yên/165.000đ bao gồm cả jambon và nhiều topping hấp dẫn khác.

Nếu cần bổ sung thêm đạm, hãy gọi thêm phần thịt 150 Yên/31.000đ hoặc phủ trên bánh mì một quả trứng rán. Không thích rau mùi? Đừng lo lắng, bạn có thể đổi rau mùi lấy bắp cải cắt lát mà không phải trả thêm tiền.

Bonnie & Fried: Bánh kẹp thịt

Bonnie and Fried được biết đến với món bánh burger than tre đen như mực, quán cho biết bánh có hàm lượng vitamin cao hơn so với các loại bánh bình thường. Chúng được kết hợp với chả bò 100% và nước sốt nguyên bản do chủ đầu bếp dành hơn một thập kỷ nấu ăn ở Ý làm ra.

Một bánh hamburger pho mát tiêu chuẩn giá 950 Yên/196.000đ, với đầy rau xanh và một lát pho mát Mỹ; hoặc nếu bạn thích cái mới lạ, hãy thử Hamburger DC giá 1.100 Yên/230.000đ. Quán tặng kèm một hộp cà ri khô tự làm và một quả trứng chiên. Tất cả bánh kẹp thịt đều đi kèm với một phần khoai tây chiên để đủ đầy bữa ăn.