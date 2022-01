Bánh mì nổi tiếng Hội An 'đi' máy bay ra Hà Nội, giá 60 ngàn/ổ vẫn 'cháy hàng'

“Mình chốt đơn và gửi đơn vào quán mỗi ngày. Sáng sớm, quán sẽ làm bánh mì, nhân, để sốt, rau ăn kèm riêng rồi đóng thùng xốp, vận chuyển ra sân bay. Đơn vị vận chuyển sẽ đưa lên máy bay, nhận hàng tại sân bay Nội Bài và giao đến tận nhà cho mình. Khoảng đầu giờ chiều, mình nhận được hàng”, chị Huyền cho biết.

Nước sốt, rau ăn kèm, bánh mì và nhân được đóng gói riêng (Ảnh: Lưu Minh Huyền)

Theo chị Huyền, do chi phí đóng thùng, vận chuyển bằng máy bay cao nên giá bánh chênh lệch khoảng 20.000 đồng so với tại Hội An. Khách hàng của chị Huyền chủ yếu là người dân trong một khu chung cư cao cấp ở Minh Khai, Hà Nội.

“Khách của mình chủ yếu là khách quen, là những người từng thưởng thức bánh mì Phượng. Dịch bệnh khiến họ không có cơ hội đi du lịch nên tìm mua loại bánh bay máy bay như này”, chị Huyền cho biết.

Theo chị Huyền do bánh mì Phượng được vận chuyển trong ngày nên các nguyên liệu không cần cấp đông sâu như bánh mì Huỳnh Hoa.

Liên hệ với chủ quán bánh mì Phượng Hội An, bà Trương Thị Phượng chủ quán cho biết: “Tại Hà Nội, hiện tôi đang giao bánh cho 2 bạn kinh doanh online. Hai bạn này đều từng vào Hội An trực tiếp. Tôi có hướng dẫn họ cách bảo quản, trao đổi để tìm hiểu cách thức hoạt động của các bạn. Khi thấy hai bạn có kinh nghiệm và uy tín lâu năm tôi mới nhận giao bánh”.