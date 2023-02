'Bảng xếp hạng' mới nhất thu nhập tại các ngân hàng Việt Nam

Trong khi đó, tại VietCapital Bank , mặc dù tổng quỹ lương năm 2022 của ngân hàng tăng hơn 13% nhưng do nhân sự tăng đáng kể nên thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên lại giảm nhẹ 340.000 đồng, xuống mức 20,64 triệu đồng/người/tháng.

Một ngân hàng cỡ nhỏ là PGBank cũng tăng 21% quỹ lương trong năm 2022. Nhờ đó, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên tăng thêm 3,5 triệu đồng, lên mức 20,54 triệu đồng/người/tháng. Riêng quý IV, thu nhập bình quân của nhân viên đạt 23 triệu đồng/tháng, tăng 7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), thu nhập bình quân tháng của nhân viên năm qua là 21,3 triệu đồng/người, tăng 2,4 triệu đồng so với năm trước.

BacABank tăng tới 46% ngân sách cho việc chi lương, phụ cấp năm qua. Nhờ đó, thu nhập của nhân viên nhà băng này tăng thêm 4 triệu đồng so với năm 2021, đạt 23,65 triệu đồng/người/tháng.

Dù là ngân hàng quy mô nhỏ nhưng Nam Á Bank bất ngờ đứng thứ 14 trong danh sách, với mức thu nhập bình quân là 24,91 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù vậy, thu nhập của nhân viên Nam Á Bank giảm 1,1 triệu đồng mỗi tháng so với năm trước.

KienLongBank của ông Đỗ Anh Tuấn là ngân hàng cuối cùng góp mặt trong danh sách nhân viên thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên. Thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 20 triệu đồng/người, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó, tiền lương và thu nhập khác là 18 triệu đồng/tháng, tiền thưởng bình quân 2 triệu đồng/tháng.

Tiếp theo là Ngân hàng Sài Gòn Công thương (Saigonbank). Mức lương bình quân mỗi tháng của nhân viên ngân hàng này là 16 triệu đồng/người. Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người (lương, thưởng, phụ cấp) là 19 triệu đồng/tháng, tăng 2 triệu đồng so với năm 2021.

Ngân hàng An Bình (ABBank) của đại gia Vũ Văn Tiền ghi nhận mức thu nhập của nhân viên bị sụt giảm 1,2 triệu đồng so với năm 2021, còn 18,91 triệu đồng/người/tháng.

Đứng sau đó là Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) với thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 17,892 triệu đồng/người, tăng 1,068 triệu đồng so với năm trước.

LienVietPostBank của Chủ tịch Nguyễn Đức Thuỵ đứng sau loạt ngân hàng nói trên với thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 17,5 triệu đồng, giảm 800.000 đồng so với năm 2021.

Tại Việt Á Bank, thu nhập bình quân của nhân viên năm 2022 giảm mạnh 7,2 triệu đồng so với cùng kỳ, chỉ còn 17,38 triệu đồng/người/tháng.

Nhìn sang các ngân hàng khác, nhân viên ngân hàng ACB “chỉ biết ước” khi thu nhập của họ đang thấp nhất trong ngành, chỉ gần 12,1 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này đã giảm hơn 70.000 đồng/tháng so với thu nhập của năm 2021.

Trường hợp của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có phần khác biệt so với phần còn lại. Do ngân hàng không công bố chi tiết mức chi lương và phụ cấp, thay vào đó chỉ công bố mức chi cho nhân viên, bao gồm lương, thưởng, trang phục, BHXH, BHYT,... ) nên chưa đánh giá chính xác mức thu nhập đối với nhân viên của Bầu Hiển. Tuy nhiên, BCTC bán niên 2022 cho thấy thu nhập bình quân nhân viên của Bầu Hiển là 25,84 triệu đồng/người/tháng, giảm 540.000 đồng so với cùng kỳ.