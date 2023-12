Băng tuyết phủ trắng đỉnh La Pán Tẩn ở Yên Bái

Rét buốt duy trì cả ngày lẫn đêm, dù ban ngày tăng nhiệt nhẹ và có nắng nhưng mức độ ấm lên không đáng kể. Nguyên nhân là gió Đông Bắc còn trên đất liền, độ ẩm cũng ở mức rất thấp (dưới 40%), gây tình trạng khô hanh.

Phía Tây Bắc Bộ, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 16-19 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C.

La Pán Tẩn là xã vùng sâu nằm trên đỉnh Khau Phạ, được xem là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Với độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển, cùng 2.200 ha ruộng bậc thang, La Pán Tẩn thu hút rất đông du khách.