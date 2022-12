Băng tuyết phủ trắng đèo Ô Quý Hồ, dự báo sáng mai tràn xuống Sa Pa

Dự báo đêm ngày 17/12, rạng sáng ngày 18/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống các địa phương trong tỉnh Lào Cai khiến nền nhiệt giảm thấp nhanh chóng.

Trời chuyển rét đậm, vùng cao rét hại, các vùng núi cao rét hại nặng đến rất nặng.

Đêm nay 17/12, dự báo nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9 - 11 độ C, vùng núi thấp hơn từ 3 - 5 độ C, thị xã Sa Pa giảm tới 0 - 2 độ C.