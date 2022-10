Băng tan khiến khu vực Bắc Băng Dương bị axit hóa nhanh hơn

Theo kết quả một nghiên cứu mới do các nhà khoa học quốc tế thực hiện, Bắc Băng Dương đang bị axit hóa nhanh hơn nhiều so với các đại dương khác do tình trạng băng tan.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho thấy tốc độ axit hóa ở khu vực phía Tây Bắc Băng Dương đang diễn ra nhanh hơn 3-4 lần so với các khu vực đại dương khác.