Bằng Kiều vừa chia sẻ chuyện có con trai thứ 4, vợ cũ liền ghi vài câu, đọc xong không thể ngừng khen: Bà mẹ dạy con khéo

Quả thật dù đã chia tay khá lâu nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn được khen ngợi bởi sự văn minh, tử tế khi vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên. Bằng Kiều từng gây xôn xao dư luận khi cho biết anh chu cấp mỗi năm 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) cho vợ cũ và con.

Trước đó trong ngày sinh nhật con trai lớn, Bằng Kiều đã chia sẻ lại video quá trình trưởng thành của Beckham cùng lời nhắn gửi: "Cảm ơn bà bạn Trizzie Phương Trinh đã nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Với người bình thường thì 1 đứa con đã là khó khăn để nuôi dạy, đây những 3 ông thì chỉ có là super mom mới làm được. Luôn trân trọng và biết ơn những gì bà bạn làm cho các con".

Có lẽ chính sự văn minh, hiểu chuyện của bố mẹ mà dù gia đình không trọn vẹn nhưng ba cậu con trai của Bằng Kiều bao gồm Beckham, Colin và Kenzi đều tài năng, ngoan ngoãn, coi bố mẹ như những người bạn và chẳng bao giờ giấu giếm điều gì.

Cậu con cả của Bằng Kiều - bé Bằng Phương (Beckam) có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ. 12 tuổi cậu đã thuộc hết những bài của Micheal Jacson và biểu diễn cùng mẹ trên sân khấu lớn. Mới đây cậu bé được để cử nhận giải thưởng âm nhạc Artist of the year 2021 do một tờ báo địa phương tổ chức khiến bố mẹ không khỏi tự hào. Còn cậu con trai thứ hai - Bằng Anh (Colin) - cậu bé có khuôn mặt giống Bằng Kiều nhất học giỏi và rất thương mẹ. Trong khi đó, con trai út Bằng Trương (Kenzi) được mọi người yêu thích vì sự đáng yêu và lém lỉnh.