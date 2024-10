Bằng Kiều: Nghệ sĩ có thể bán được vé đêm nhạc ở Hà Nội đếm trên đầu ngón tay

"Quốc Thiên liều lĩnh vì tổ chức concert ở Hà Nội, khán giả Hà Nội khó tính và các nghệ sĩ có thể bán được vé ở đây chỉ đếm được trên đầu ngón tay", Bằng Kiều nói. Tập 2 của series talkshow Thiên Thanks - do ca sĩ Quốc Thiên làm host vừa lên sóng, với sự xuất hiện của ca sĩ Bằng Kiều, anh tài xuất hiện cùng Quốc Thiên trong show Anh trai vượt ngàn chông gai. Talkshow đã mang đến nhiều câu chuyện sâu sắc và những góc nhìn thú vị từ Bằng Kiều và Quốc Thiên, đồng thời khơi gợi nhiều suy nghĩ về vai trò và thách thức của nghệ sĩ trong thời đại mới.

Bằng Kiều và Quốc Thiên trong talkshow “Thiên Thanks”. Ngay từ đầu chương trình, Bằng Kiều đã có những nhận xét thẳng thắn về thị trường âm nhạc hiện tại. Anh nhấn mạnh: "Nghệ sĩ có triệu views trên YouTube mà không bán vé được thì cũng không phải là một người nghệ sĩ có sức hút." Ý kiến này của Bằng Kiều đã làm dấy lên nhiều suy nghĩ về sự khác biệt giữa độ nổi tiếng trên các nền tảng số và khả năng thực sự thu hút khán giả đến với các buổi diễn trực tiếp. Theo anh, lượng view và lượt thích trên mạng xã hội chỉ là một phần của sự nổi tiếng, nhưng không phải là tất cả. Để trở thành một nghệ sĩ thực sự có sức hút, điều quan trọng là khả năng chinh phục khán giả tại các buổi diễn trực tiếp, nơi mà tài năng và cảm xúc của nghệ sĩ được thể hiện rõ ràng nhất. Lời nhận xét này không chỉ phản ánh thực trạng của nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay mà còn là lời nhắc nhở về giá trị cốt lõi của người làm nghệ thuật. Tiếp đến Bằng Kiều đánh giá cao về sự liều lĩnh của Quốc Thiên khi quyết định tổ chức live concert tại Hà Nội, một thị trường nổi tiếng khó tính. Anh nói: "Quốc Thiên liều lĩnh vì tổ chức concert ở Hà Nội, khán giả Hà Nội là khán giả khó tính và các nghệ sĩ có thể bán được vé concert ở Hà Nội chỉ đếm được trên đầu ngón tay." Lời nhận xét này từ Bằng Kiều cho thấy sự thách thức mà Quốc Thiên đang đối mặt khi tổ chức live concert SKYNote - Thiên Thanh tại Hà Nội vào ngày 13/10 sắp tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Khán giả Thủ đô không chỉ đòi hỏi cao về chất lượng âm nhạc mà còn rất kỹ tính trong việc lựa chọn nghệ sĩ. Do đó, quyết định của Quốc Thiên tổ chức concert tại đây chứng tỏ sự tự tin và bản lĩnh của anh trong việc khẳng định mình trên con đường âm nhạc.

Quốc Thiên sắp tổ chức liveshow tại Hà Nội và Đà Lạt. Ở phần cuối của chương trình, Quốc Thiên đã chia sẻ quan điểm của mình về sự khiêm tốn trong nghề. Anh nói: "Nghệ sĩ ngày nay cần sự khiêm tốn, để biết tôn trọng những anh chị đi trước và những lứa nghệ sĩ đàn em để có cái nhìn khách quan nhất về khả năng của mình và của người khác." Lời chia sẻ của Quốc Thiên không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với các thế hệ nghệ sĩ đi trước như Bằng Kiều mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững thái độ khiêm tốn để tiếp tục học hỏi và phát triển. Quốc Thiên cho rằng, chỉ khi biết tôn trọng người khác và đánh giá khách quan về bản thân, người nghệ sĩ mới có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Talkshow Thiên Thanks không chỉ là nơi để Quốc Thiên chia sẻ những câu chuyện cá nhân mà còn là dịp để anh cùng các khách mời khám phá những khía cạnh mới mẻ và chân thực về nghề nghiệp và cuộc sống của người nghệ sĩ. Tập tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ cho người hâm mộ. Theo VTC News