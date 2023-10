Bằng Kiều khoe khoảnh khắc con trai út lộ rõ năng khiếu âm nhạc

Your browser does not support the video tag.

Con trai út Bằng Kiều lộ rõ năng khiếu âm nhạc.

Mặc dù không nhớ chính xác tên ca khúc nhưng Benly có thể chỉ ra một câu trong bài hát. Cụ thể, khi nghe bố dạo đàn ca khúc Cơn mơ băng giá, cậu bé liền nói: "Bài băng giá", "Chị tôi", "Bên trên tầng lầu"...

Chia sẻ đoạn clip, Bằng Kiều thích thú viết: "Tai thẩm âm như này thì các bác nghĩ cháu có theo nghề bố được không ạ".