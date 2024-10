Bang Florida: 12 điều bạn cần biết trước khi du học!

Bang Florida là tiểu bang đông dân thứ 4 nước Mỹ, nằm ở miền Đông Nam nước Mỹ. Florida tiếp giáp Đại Tây Dương ở phía Đông và vịnh Mexico ở phía Tây. Nó còn tiếp giáp với các bang Georgia và Alabama ở phía Bắc và phía Tây. Bang này còn nằm gần các quốc gia Caribean mà chủ yếu là Bahamas và Cuba, phía bắc giáp Alabama và Georgia, phía đông giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp eo biển Florida. Thủ phủ của bang Florida là Tallahassee, thành phố lớn nhất là Jacksonville và Miami là vùng đô thị lớn nhất. Đây là một thiên đường vui chơi, giải trí hấp dẫn nhất nước Mỹ. Nơi đây cũng là nơi thu hút nhiều du học sinh mỗi năm. 1. Địa lý Florida là tiểu bang cấu thành của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, được thừa nhận là tiểu bang thứ 27 vào năm 1845. Florida là bang đông dân nhất trong số các bang miền đông nam và là bang đông dân thứ hai ở miền Nam sau Texas. Florida còn được gọi là Sunshine State. Thủ phủ của Florida là Tallahassee với các thành phố lớn như: Jacksonville, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Orlando,…tập trung phát triển kinh tế và ngành công nghiệp du lịch. Kích thước: 65.755 sq miles. Điểm thấp nhất: Đại Tây Dương ở mực nước biển Điểm cao nhất: Britton Hill ở 345 feet Các quận: 67 Các địa điểm nổi tiếng: Thế giới Walt Disney, Universal Studios, Trung tâm vũ trụ Kennedy, Bãi biển Miami, Công viên quốc gia Everglades, Đường đua quốc tế Daytona 500 Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Juan Ponce de León đã hạ cánh và tìm ra nơi này vào năm 1513, đặt tên cho lãnh thổ là La Florida (có nghĩa là The Flower trong tiếng Tây Ban Nha), và tuyên bố bang Florida là của Tây Ban Nha. Florida đã đóng một vai trò nổi bật trong các cuộc đấu tranh lịch sử của các cường quốc châu Âu để kiểm soát châu Mỹ và Caribe. Bang Florida mà còn tạo nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế 2. Khí hậu Khí hậu và phong cảnh của Sunshine State đã từ lâu luôn thu hút lượng khách khổng lồ. Bang Florida hay còn gọi là bán đảo Florida, được sưởi ấm bởi vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới xung quanh và được làm mát bằng gió mậu dịch, nổi tiếng với khí hậu dễ ​​chịu, ánh nắng mặt trời dồi dào và phong cảnh tuyệt đẹp. Khí hậu tại bang Florida được điều hòa phần nào, vì mọi nơi tại bang nằm không quá xa biển. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 4 – 7°C, nhiệt độ cao nhất trung bình ngày là 21,5°C. Florida là bang ấm nhất tại Hoa Kỳ. Chính vì thế người ta thường gọi Florida là “bang nắng ấm” hay “thiên đường nhiệt đới”. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt là đều diễn ra thường xuyên tại bang. Florida được gọi là thủ đô tia sét của Hoa Kỳ do là nơi hứng chịu sét đánh nhiều nhất quốc gia. 3. Dân số Tại bang Florida có rất nhiều người dân bản địa sinh sống. Các bộ lạc lớn nhất được biết đến ở Florida là Seminole, Apalachee, Ais, Calusa, Timucua và Tocabago. Florida có dân số cao thứ tư so với các tiểu bang ở Hoa Kỳ và đây là một trong những tiểu bang tăng trưởng nhanh nhất. Một phần lớn dân số Florida được coi là người gốc Tây Ban Nha, nhưng phần lớn của bang là người da trắng. Nam Florida cũng có dân số đáng kể từ Cuba, Haiti và Jamaica. Ngoài ra, dân số Florida cũng được biết đến với các cộng đồng hưu trí lớn. Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn về con người tại tiểu bang Florida. 4. Môi trường sống Là tiểu bang lý tưởng về môi trường sống cũng như môi trường làm việc. Mỗi năm, Florida thu hút hàng triệu cư dân, đặc biệt là thế hệ công dân trẻ, cộng đồng du học sinh quốc tế đến “Học tập, làm việc, an cư, lập nghiệp”. Các chỉ số đánh giá chất lượng cuộc sống tại Florida: Tiểu bang Florida là một trong bảy tiểu bang không áp các lệnh về thuế thu nhập cá nhân, theo SmartAsset. Top 13 tiểu bang hàng đầu trên toàn nước Mỹ về giáo dục, kinh tế và tài chính (US News and World Report)+. Chi phí sinh hoạt ở Florida…thấp hơn 2% so với mức trung bình quốc gia. Tiểu bang Florida có hơn 1300 sân golf, hàng trăm bãi biển cát trắng và vô số các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, công viên giải trí đẳng cấp quốc tế, địa điểm mua sắm đẳng cấp và các sự kiện thể thao thường niên. 5. Con người và văn hóa Với hơn 21 triệu dân, Florida là nơi có thành phần dân cư đa dạng nhất đến từ các cuộc di dân đã và đang diễn ra. Dân số phân bố không đồng đều tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị lớn như Miami, Tampa, Jacksonville, Orlando, Tallahassee… còn lại là ở các vùng ven lân cận. Đặc biệt Florida tập trung đông đúc người Việt sinh sống, hình thành các cộng đồng lớn sống đoàn kết và gắn bó. Văn hóa Florida phản ánh các ảnh hưởng và kế thừa văn hóa đa dạng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm: các di sản của người da đỏ, người Mỹ gốc Âu, người gốc Mỹ Latinh, và người Mỹ gốc Phi trên các công trình kiến trúc và ẩm thực. Do có số lượng lớn người nhập cư và công dân Hoa Kỳ chuyển đến Florida từ toàn quốc (đặc biệt là từ đông bắc), có nhiều ‘tiếng Anh địa phương’ được nói tại Florida. 6. Kinh tế Florida có nền kinh tế và có sản lượng xuất khẩu lớn thứ 4 Hoa Kỳ. Các ngành mũi nhọn như du lịch, xây dựng, nông nghiệp, khoa học và y tế đem lại nguồn thu nhập khổng lồ cho Florida. Florida từng được Chief Executive Magazine xếp hạng 3 trong các tiểu bang tốt nhất cho doanh nghiệp. Có hàng loạt công ty với quy mô lớn tọa lạc tại đây như Publix, Jabil, Olive Garden hay công viên giải trí Walt Disney, chuỗi nhà hàng Darden… Du lịch là lĩnh vực lớn nhất trong kinh tế và là nguồn thu chính của Florida. Thời tiết ấm, ánh nắng mặt trời và hàng trăm dặm bãi biển đẹp thu hút khoảng 60 triệu du khách mỗi năm. Nông nghiệp là ngành kinh tế lớn thứ hai tại Florida. Đặc biệt là các loại quả thuộc chi Cam chanh, đặc biệt là cam, là một phần quan trọng trong kinh tế, và Florida sản xuất phần lớn các loại quả thuộc chi Cam chanh trồng tại Hoa Kỳ. Florida đứng đầu Hoa Kỳ về sản xuất ngô ngọt và đậu cô ve. 7. Các thành phố lớn tại bang Florida Tallahassee là thành phố thủ phủ của tiểu bang Florida, là khu vực đô thị với dân số khoảng 360.000 người. Tallahassee được xem là một trong những trung tâm giáo dục nổi bậc nhất ở Florida khi là nơi mà hai ngôi trường danh tiếng nhất bang Đại học Florida và Đại học nông nghiệp và cơ khí Florida ( Florida A&M University) tọa lạc. Ngoài ra, Tallahassee còn là trung tâm chính trị và giáo dục lớn nhất bang, trụ sở tòa nhà quốc hội Florida cũng được đặt tại thành phố này. Jacksonville là thành phố lớn nhất của bang Florida. Miami nằm ở cực nam Florida và là thành phố quan trọng nhất bang. Fort Lauderdale hay “Venice của nước Mỹ” trong cách gọi của người dân địa phương là một đô thị nằm ở phía nam của tiểu bang Florida Tampa nằm về phía Tây Florida trên bờ vịnh Mexico yên bình. Tampa từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong năm thành phố có cuộc sống ngoài trời tốt nhất thế giới. Orlando được xem là “thành phố đẹp” với công viên giải trí lớn nhất thế giới Disney World được xây dựng tại đây. 8. Các trường đại học tại bang Florida Hệ thống trường học đa dạng đáp ứng được nhu cầu của các bạn học sinh trên toàn thế giới và học phí của các trường đại học công lập tại Florida khá thấp, thấp thứ 3 trên toàn quốc. Hơn 20 trường đại học tại Florida lọt Top 100 trường tốt nhất khu vực miền Nam Hoa Kỳ do US News bình chọn như: Flagler College, Stetson University, Florida Memorial University,… và nhiều trường trung học nằm trong top 100 trường trung học tốt nhất nước Mỹ là: Pine View School, International Studies Charter High School, Suncoast Community High School,…. 9. Các ngành công nghiệp chính Ngành du lịch, khách sạn, ẩm thực, nông nghiệp của Flora tăng trưởng nhanh. Ngành công nghiệp giải trí của Florida cũng không ngừng lớn mạnh, thu hút hàng chục nghìn người lao động và mang về hàng tỷ đôla mỗi năm. Bang này còn là nhà sản xuất nước bưởi lớn nhất thế giới, là nhà sản xuất nước cam lớn thứ hai, chỉ sau Brazil. Ngoài ra, Florida còn có một số ngành công nghiệp phát triển nhanh như: ngành hàng không vũ trụ, sản xuất phim, thương mại quốc tế, công nghiệp quân sự…. 10. Thu nhập và cơ hội việc làm Mức lương tối thiểu tại bang Florida là 8,56 USD/ giờ. Số liệu của Cục Thống kê Lao động (BLS) cũng cho thấy, mức lương trung bình hàng năm ở Florida là $47,750 USD…. Florida có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, chỉ 11.5% cùng với thu nhập bình quân đầu người cao, đứng hạng 27 tại Hoa Kỳ. Đây cũng là 1 trong 7 bang không áp đặt thuế thu nhập cá nhân. 11. Chi phí thuê nhà và phương tiện di chuyển Với những người thuê nhà ngoài trường học, giá thuê trung bình hàng tháng được niêm yết trên toàn tiểu bang là $1,790 USD/ tháng. Con số này đang cao hơn mức trung bình của cả nước. Nếu bạn kỳ vọng thuê nhà với mức thấp hơn thì có thể thuê nhà chung với bạn bè hoặc thuê xa trung tâm thành phố. Nếu chỉ có nhu cầu di chuyển gần nơi ở hoặc đến trường, bạn có thể đi bộ hoặc đi bằng xe đạp. Trường hợp cần di chuyển xa hơn, bạn có thể chọn các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu hỏa…. Nếu cần đi thường xuyên, bạn nên mua vé tháng để tiết kiệm chi phí đi lại. 12. Hoạt động vui chơi giải trí Khu tổ hợp công viên giải trí Walt Disney World, Universal Studios Florida, Seaworld, Legoland Florida, Gatorland,… là điểm dừng chân vui chơi hoàn hảo. Với người yêu thiên nhiên, một chuyến đi đến Everglades hoặc Vườn quốc gia Dry Tortugas sẽ là lựa chọn hàng đầu dành cho bạn. Nếu là người thích khoa học, hãy thử khám phá Kennedy Space Center hoặc Museum of Science and Discovery. Nguồn: Tổng hợp