Bảng điểm của bé gái 8 tuổi ở TP.HCM lột trần sự dối trá của mẹ kế: Đánh bé vì chậm hiểu ư?

Đối tượng Trang cho rằng đánh bé V.A. do bé chậm hiểu.

Nói về chi tiết này, trả lời VTC News, Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM) cho biết, theo đánh giá của trường, V.A. tham gia các buổi học online và trực tuyến đầy đủ và không nghỉ buổi nào. A. vẫn hiểu bài, tiếp thu tốt, chứ không phải là học sinh chậm hiểu.

Kết quả học tập của bé A. đạt điểm cao và đều ở mức tốt. Ảnh: VTC.VN

"Ở lớp 2 bé còn nhận được giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện". Lớp 1 thì chưa có đòi hỏi nhiều về kết quả học tập, lớp 3 thì chưa hết năm học để đánh giá. Nhưng nhìn chung bé A. là học sinh nắm bài tốt, chứ không phải chậm hiểu, kém cỏi để khiến phụ huynh phải bực tức mà đánh đập", cô Hương cho biết với nguồn trên.



Cũng theo cô Hương, quá trình học tập cô thấy V.A vẫn vui chơi bình thường như những học sinh khác, không biểu hiện có dấu hiệu gì bị đánh đập, dọa nạt hay lo sợ.



Cũng theo cô Hương, vào ngày 22/12, bé V.A. vẫn học online bình thường, nhưng ngày 23/12, giáo viên chủ nhiệm báo không thấy bé lên học. Trường đã gọi điện cho bố và mẹ kế của bé nhưng không liên lạc được. Sau đó Trường quyết định đến địa chỉ mà gia đình bé đăng ký với trường từ lớp 1 (ở quận 1) thì được biết bé không ở địa chỉ này mà sống cùng với cha ở chung cư quận Bình Thạnh và khi đó cô và nhà trường mới biết bé đã mất.



Cô Hương chia sẻ, khi biết tin bé V.A mất với nhiều vết bầm tím trên người, cô bàng hoàng và không thể tin nổi.



Liên quan đến vụ việc này, ngày 30/12, trong văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, Văn phòng Chính phủ đã nhắc lại những ngày qua báo chí phản ánh bé gái 8 tuổi ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM, bị hành hạ đến tử vong. Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ người có liên quan.



Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND TP HCM chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra vụ án để xử lý nghiêm người vi phạm, không bỏ lọt tội phạm. TAND Tối cao, VKSND Tối cao chỉ đạo tòa, viện các cấp phối hợp chặt với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến hành hạ, xâm hại trẻ em.



Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các bộ, UBND tỉnh, thành phố được yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và chỉ đạo phòng ngừa hành vi xâm hại trẻ, bạo lực gia đình, học đường. Các đơn vị cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tổ chức, cá nhân bao che, chậm hoặc không xử lý vụ bạo hành.



Phó thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.