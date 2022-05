'Băng cướp nhí' chuyên chặn đường học sinh để cướp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cần Giuộc, Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Khải (SN 2006, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Trần Quang Duy (SN 2005, tạm trú quận Bình Tân, Tp.HCM); Lê Ngọc Phương Anh (SN 2007, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Vũ Quang Đại (2006, ngụ quận 6, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)