Bằng chứng Khoa Pug - Johnny Đặng cạch mặt là dàn dựng?

Ồn ào Johnny Đặng và Khoa Pug đấu tố đối phương lừa đảo đang có dấu hiệu tạm lắng bởi người trong cuộc chưa có bất cứ chia sẻ gì thêm.

Nhưng mới đây, dân mạng bất ngờ bàn tán sôi nổi về clip mới nhất của Khoa Pug. Theo đó, trong video này các "thánh soi" phát hiện ra có cả giọng một người đàn ông, nghi của Johnny Đặng?