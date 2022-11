Bằng chứng Jungwoo (NCT) hẹn hò với thành viên cùng nhóm?

NCTzens thậm chí còn nhắc lại những "sự cố" giữa Johnny và Jungwoo trong khi nhóm biểu diễn Love On The Floor. Do yêu cầu vũ đạo, hai người có nhiều khoảnh khắc thân thiết, đến mức Johnny còn nói rằng anh đã "hôn nhẹ" với Jungwoo.



Johnny và Jungwoo có nhiều khoảnh khắc thân thiết

Cho đến thời điểm này, Jungwoo vẫn chưa lên tiếng giải thích về lý do lấy ngực Johnny làm ảnh đại diện của mình.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet