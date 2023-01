Bán xôi cúng Thần Tài cạnh hàng vàng, quán vỉa hè thu 50 triệu đồng trong buổi sáng

Chị Lê Na (trú phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An), chủ một doanh nghiệp trên địa bàn, cho biết, nhiều năm liền chị đều chọn ngày vía Thần Tài để mua vàng.

Chị Thảo, nhân viên cửa hàng trang sức Doji, cho biết, thời tiết sáng nay khá lạnh, nhiệt độ TP. Vinh ghi nhận từ 10-13 độ C. Toàn bộ nhân viên đã đến từ rất sớm để đón khách ghé thăm cửa hàng hỏi mua. “Khách ra vào cửa hàng mua vàng cầu may tương đối đông, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ”, chị Thảo chia sẻ.

Đoạn phố Cao Thắng chỉ dài 200m nhưng có hơn 10 cửa hàng vàng. Đây được coi là con phố đắt đỏ bậc nhất tỉnh Nghệ An. Trước các cửa hàng, ô tô, xe máy chật kín vỉa hè, người dân ra vào cửa hàng vàng tấp nập.

Không những nhiều người đến mua vàng cầu may mắn, sức khoẻ đầu năm mà không ít người còn mang ngoại tệ, vàng đến bán lại cho tiệm vàng.

Còn chị Nguyễn Thị Trâm, sống tại TP. Vinh, chia sẻ: "Mấy năm qua, cứ dịp buổi sáng ngày vía Thần Tài là gia đình tôi đều đi mua một ít vàng. Việc mua vàng với mong muốn có những may mắn, tài lộc cho gia đình đầu xuân. Ngoài ra, vàng còn là kim loại quý nên tôi cầu mong cho các thành viên trong nhà đều mạnh khoẻ, công việc thuận lợi và một năm an lành".

Chật cứng người mua và bán vàng trong một cửa hàng (Ảnh: Quốc Huy)

Có khách hàng mang 5 chiếc nhẫn tròn đến bán cho chủ tiệm vàng trong ngày vía thần tài (Ảnh: Quốc Huy)

Năm nay, chị Trâm đến tiệm vàng mua cho gia đình một chỉ ông thần tài nhỏ và một chỉ vàng 9999. Việc mua vàng đầu xuân không chỉ chị Trâm mà nhiều người khác ít bận tâm đến giá cả.

Ghi nhận của PV, khách đến mua vàng hầu hết chọn các loại vàng nhẫn tròn trơn, hay chọn mua những đồng Thần Tài, vàng miếng,... Để thu hút người dân, năm nay, nhiều cửa hàng tung ra sản phẩm vàng chạm nổi hình con mèo hoặc tượng mèo vàng chào xuân Quý Mão.

Do lượng người đổ về phố Cao Thắng quá đông, lực lượng an ninh trật tự TP. Vinh đã có mặt phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực sầm uất này.

Trái ngược với không khí tấp nập tại các cửa hàng trên phố Cao Thắng, nhiều cửa hàng vàng trên đường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Mai Hắc Đế và số điểm bán vàng khác ở TP. Vinh khá ít khách hàng ghé thăm.