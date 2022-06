Bán xe máy ăn 'chênh giá: 20 năm nhức nhối, 'bó tay' không thể xử lý

TS. Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính, cho rằng, nếu đại lý bán một chiếc xe máy giá 45 triệu đồng nhưng chỉ khai vào hóa đơn 35 triệu đồng, rõ ràng đó là hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật.

Còn chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long đặt câu hỏi: Vì sao giá bán xe máy tại Việt Nam cao hơn niêm yết, lại phổ biến và diễn ra ngang nhiên như vậy? Phải chăng là do các cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý trong suốt thời gian dài qua?

Hiện tượng bán xe “chênh giá” đã xảy ra từ hơn 20 năm qua, không phải mới phát sinh, vậy nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn đổ thừa cho những khó khăn, do thiếu quy định pháp luật cụ thể để xử lý, là điều rất khó hiểu. Việc này đã gây nên những thiệt hại to lớn và kéo dài cho người tiêu dùng, cho ngân sách Nhà nước; làm cho môi trường kinh doanh méo mó, thiếu công bằng, minh bạch.

Hãng xe có vô can?

Giải thích về vấn đề này, Công ty Honda Việt Nam nhiều lần cho rằng, do cung không đủ cầu nên có hiện tượng bán chênh giá. Hơn nữa, Honda Việt Nam và đại lý là hai pháp nhân độc lập nên không thể can thiệp. Honda Việt Nam chỉ công bố giá đề xuất, còn giá bán chính thức do đại lý quyết định. Công ty cũng hứa hẹn xử lý vấn đề này bằng cách tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng.