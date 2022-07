Bản tường trình vụ 2 nam sinh Hà Nội lỡ buổi thi vì tra nhầm Google map

Hai thí sinh nói tên là Vương Ngọc T. và Nguyễn Hữu D. (cùng sinh năm 2004, trú tại xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai), học sinh trường PT Nguyễn Trực (Quốc Oai - Hà Nội). Hai em T. và D. phải đi xe máy đến địa điểm thi Trường THPT Minh Khai (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) cách nhà 16 km. Tuy nhiên, các em đã đi nhầm đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hoài Đức, cũng với khoảng cách tương tự.

Sau đó, 2 em đã được lực lượng chức năng trợ giúp nhưng vẫn đến muộn và không được thi.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Sinh, Hiệu trưởng Trường PTHT Nguyễn Trực xác nhận 2 em là học sinh của trường. Tuy nhiên, cô Sinh cho biết, theo lời khai của 2 em và phía gia đình, do bản thân các em đã bị mệt từ trước và cũng 1 phần do tra nhầm Google map nên mới xảy ra trường hợp hi hữu như vậy.