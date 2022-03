Bạn trai từng 'đáp lễ' khủng khi được Minh Hằng làm tặng MV

Năm 2017 Minh Hằng từng cho ra mắt MV có tên Điều Em Cần Chỉ Là Anh để dành tặng bạn trai. Nữ ca sĩ khi đó cho biết suốt năm qua, cô vướng phải nhiều chuyện lùm xùm. Mặc những chỉ trích tiêu cực từ dư luận, bạn trai vẫn luôn ở bên để chăm sóc và an ủi cô.

Thời điểm đó Minh Hằng cũng tiết lộ nhỏ giọt thông tin về người yêu. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Cô kể: "Cả hai có nhiều điểm chung, khi ở cạnh nhau được là chính mình. Tôi giận thì la, vui thì cười, buồn thì khóc chứ không phải gồng mình để giữ hình ảnh".