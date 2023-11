Bạn trai muốn từ hôn khi biết tôi đang chăm sóc mẹ chồng cũ

5 năm trước, tôi và chồng cũ ly hôn sau một khoảng thời gian ngắn chung sống. Thậm chí chúng tôi còn chưa có con chung và chưa có tài sản ràng buộc. Tôi chán ngán chồng cũ ham chơi lười làm, ỷ lại vào vợ.

Tôi không tiếc anh ta nhưng lại tiếc nuối mẹ chồng cũ. Bà hiền hậu, thương yêu tôi như con đẻ. Mỗi lần con trai nhậu say, chửi bới vợ, bà đều can ngăn và an ủi tôi. Tôi bệnh, bà chăm sóc, nấu cháo, động viên tôi; còn chồng cũ chỉ biết chì chiết, xúc phạm. Chịu không nổi, tôi quyết tâm ly hôn, giải thoát cho bản thân khỏi một mối quan hệ độc hại, kéo mình thụt lùi và làm mình đau khổ.