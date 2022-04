Bạn trai mới Thiều Bảo Trâm được khen 'ăn đứt' Sơn Tùng M-TP

Sau drama tình ái "trà xanh", thời gian gần đây, Thiều Bảo Trâm quay lại đường đua Vpop với những sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Tối 7/4, Thiều Bảo Trâm tiếp tục "nhá hàng" teaser MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa. Trong đoạn clip dài 36 giây, nữ ca sĩ đã bật mí nhiều hơn về nội dung câu chuyện cũng như giai điệu của bài hát lần này.

Trái với loạt ảnh ma mị, bí ẩn đăng tải trước đó, đoạn teaser mang đến một hình ảnh Thiều Bảo Trâm trong sáng, dễ thương khiến khán giả bất ngờ.