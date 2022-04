Bạn trai kém 10 tuổi của Gong Hyo Jin là ai?

Gong Hyo Jin từng "hint" về bạn trai trên MXH...



Nữ diễn viên u mê bạn trai đến độ đăng nhầm ảnh của Kevin lên tài khoản Instagram của mình

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin kết hôn được đăng tải, phía công ty quản lý của nữ diễn viên đã đưa ra thông báo bất ngờ. Theo đó, Gong Hyo Jin và Kevin Oh đang hẹn hò nhưng chưa có ý định kết hôn. Mặc dù vậy, các fan của nữ diễn viên It's Ok, That's Love vô cùng hào hứng và chờ đợi cả hai sớm xác nhận về chung 1 nhà.