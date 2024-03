Bạn trai hay than nghèo kể khổ nhưng... lười

Người yêu tôi kêu cuộc sống khó khăn, nhưng khi tôi gợi ý anh ấy nên xem xét đến việc chuyển sang một công việc đúng chuyên ngành (kỹ sư xây dựng) thay vì chấp nhận an phận làm nhân viên phòng hành chính của một công ty về nội thất như hiện nay, nhận mức lương chưa đến 10 triệu đồng/tháng, thì anh lại từ chối.

Lúc nào bạn trai cũng than vãn với tôi rằng anh ấy vất vả, 1 mình phải gánh vác gia đình. Thế nhưng tôi lại thấy anh ấy cũng chẳng lo được gì nhiều cho gia đình. Tiếng là lo học phí cho em, nhưng em gái anh ấy rất chăm chỉ, em ấy vẫn đi làm thêm để trang trải cuộc sống, chỉ khi nào thiếu mới hỏi xin anh trai tiền học.

Anh nói đi làm kỹ sư lương đúng là cao hơn nhiều nhưng lại vất vả, nắng mưa. Bạn trai tôi chưa từng cố gắng, anh rất an phận với công việc có phần nhàn quá mức so với sức trai trẻ nhưng lại hay than mình vất vả, khó khăn.

Càng lúc tôi càng muốn chia tay, không phải vì anh không có kinh tế, mà vì anh không hề có chí tiến thủ.

