Bạn trai Han So Hee gượng gạo dự sự kiện giữa ồn ào tình tay ba

Loạt hình ảnh mới nhất của Ryu Jun Yeol được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, trang báo của châu Á. Trước đó, Ryu Jun Yeol hứng chỉ trích khi cúi gằm mặt, né tránh ống kính của giới săn tin khi có mặt ở sân bay Hàn Quốc, sau kỳ nghỉ sóng gió tại Hawaii cùng Han So Hee.

Ngày 19/3, nam diễn viên Ryu Jun Yeol thu hút cánh phóng viên khi tham dự sự kiện thời trang ở Seoul (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên tài tử Reply 1988 lộ diện công khai trước công chúng sau khi vướng ồn ào tình cảm giữa Han So Hee, Hyeri.

Chuyện tình tay ba của Han So Hee, Hyeri và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm truyền thông châu Á sau khi Han So Hee bị phát hiện hẹn hò với Ryu Jun Yeol tại Hawaii (Mỹ). Sau khi phủ nhận, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bất ngờ thừa nhận đang tìm hiểu.

Việc phủ nhận rồi thừa nhận của cặp đôi khiến người hâm mộ mất lòng tin, nghi ngờ Han So Hee và Ryu Jun Yeol nói dối. Han So Hee liên tục bị chỉ trích là người thứ ba trong mối quan hệ, trong khi Ryu Jun Yeol bị cáo buộc thiếu chung thủy, không dứt khoát với tình cũ, nữ diễn viên Hyeri.



Ryu Jun Yeol và Han So Hee bị bắt gặp hẹn hò tại Hawaii (Ảnh: Dispatch).

Trước phản ứng của dư luận, Han So Hee phải tạm khóa trang cá nhân. Dù Hyeri đã lên tiếng giải thích mối quan hệ giữa cô và Ryu Jun Yeol nhưng làn sóng chỉ trích tài tử Reply 1988 vẫn chưa kết thúc. Ryu Jun Yeol và Hyeri từng có chuyện tình đẹp, được công chúng ủng hộ gần 7 năm trước khi thông báo chia tay vào tháng 11/2023.