Bạn trai bí ẩn của Mai Phương Thúy là ai?

Mai Phương Thúy mới đây đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh ngồi trên xe cùng một chàng trai giấu mặt. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn viết dòng trạng thái khá ngọt ngào: "I walked through the door with you" (tạm dịch: Tôi bước qua cánh cửa cùng bạn).

Mai Phương Thúy được biết đến là hoa hậu kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù nổi tiếng hơn gần 2 thập kỷ nhưng số lần cô nhắc đến người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn với báo chí mới đây, người đẹp khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia".



Mai Phương Thúy úp mở hình ảnh bạn trai doanh nhân.

Trong bài phỏng vấn này, Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Về ý định tiến tới hôn nhân, Mai Phương Thúy chia sẻ chưa có kế hoạch.