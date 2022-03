Ban tổ chức lễ trao giải Oscar tăng cường các nỗ lực phòng dịch

Quan ngại này là có cơ sở khi lễ trao giải BAFTA của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh gặp sự cố tương tự.

Rất nhiều khách mời đã nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tham dự sự kiện tầm cỡ này hôm 13/3 vừa qua, trong đó có các diễn viên Kenneth Branagh, Ciaran Hinds, nhà sản xuất Phil Lord và Christopher Miller của The Mitchells vs. the Machines... chưa kể nhiều trường hợp khác nhiễm nhưng không được báo cáo.