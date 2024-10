Bản tin Xe cộ 9/10: Tesla lặng lẽ giảm bớt phiên bản Model 3 tại Mỹ

Người tiêu dùng Việt sẽ thích một loạt chiếc ô tô Toyota sắp ra mắt; Mẫu xe tay ga Honda Vision bất ngờ có giá bán chỉ từ 30 triệu đồng - Người tiêu dùng Việt sẽ thích một loạt chiếc ô tô Toyota sắp ra mắt Trong thời gian tới, một loạt chiếc ô tô Toyota mới sẽ xuất hiện. Hãng xe Nhật vừa cho biết, Toyota sẽ khởi động 7 mẫu ô tô điện vào năm 2028. Thực tế, kế hoạch sản xuất ô tô điện đã được Toyota lên kế hoạch từ nhiều năm trước, và dự định đưa ra thị trường các chiếc ô tô vào năm 2025. Nhưng vì Toyota nhận thấy, nhu cầu toàn cầu yếu nên trì hoãn và kéo dài sang năm 2028. Để chuẩn bị ra các chiếc ô tô điện, Toyota đã đầu tư hai nhà máy sản xuất xe và pin tại Mỹ. Các nhà máy này sẽ giúp hãng xe Nhật đặt kỳ vọng bán đến 1,6 triệu chiếc ô tô điện trên toàn cầu. Toyota hiện đang có hai dòng xe điện Toyota bZ4X và SUV Lexus RZ 450e bán trên thị trường. - Cận cảnh Kia Seltos 2024 bản GT-Line tại Việt Nam, từ 839 triệu Với giá bán lên đến 839 triệu đồng, Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line Đặc biệt 2024 đắt hơn bản thấp của những mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory. Kia Seltos 2024 nâng cấp đã chính thức trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 4/2024. Ban đầu, xe có 4 phiên bản, bao gồm 1.5 AT, 1.5 Luxury, 1.5 Premium và 1.5 Turbo GT-Line. Đến tháng 5/2024, mẫu SUV cỡ B này được bổ sung phiên bản mới là 1.5 Turbo Luxury. Sang tháng 6/2024, Kia Seltos lại có thêm phiên bản 1.5 Deluxe. Sau đó, mẫu xe Hàn Quốc tiếp tục lặng lẽ có thêm phiên bản cao cấp nhất mới mang tên Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line Đặc biệt với giá bán lên đến 839 triệu đồng, đắt hơn bản thấp của những mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory. Như vậy, dòng xe Kia Seltos 2024 tại Việt Nam hiện có tổng cộng 7 phiên bản và giá bán dao động từ 599 - 839 triệu đồng. So với phiên bản 1.5 Turbo GT-Line, Kia Seltos 1.5 Turbo GT-Line Đặc biệt 2024 đắt hơn 40 triệu đồng. - Tesla lặng lẽ giảm bớt phiên bản Model 3 tại Mỹ Tuy có doanh số và sản lượng xe tăng đều trong quý vừa rồi, Tesla vẫn lặng lẽ rút bớt 1 phiên bản của Tesla Model 3 khỏi danh sách sản phẩm của mình tại thị trường Mỹ. Phiên bản Tesla Model 3 vừa lặng lẽ rời khỏi danh mục sản phẩm là phiên bản tiêu chuẩn, sử dụng hệ dẫn động cầu sau và có tầm hoạt động thấp nhất trong các phiên bản của Tesla Model 3. Với sự vắng mặt của phiên bản này, Tesla Model 3 tại Mỹ hiện có mức giá khởi điểm từ 42.490 đô la (khoảng 1.050 triệu đồng) cho phiên bản Long Range sử dụng hệ dẫn động cầu sau và có tầm hoạt động xa hơn. Nguyên nhân được cho là bởi chính sách hỗ trợ từ chính phủ Mỹ. Tại đây, các mẫu xe điện chạy pin sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 7.500 đô la nếu đạt đủ các tiêu chuẩn, nguồn cung ứng pin là 1 điều kiện quan trọng trong số đó. Phiên bản tiêu chuẩn của Tesla Model 3 sử dụng khối pin lithium-ion có nguồn gốc từ Trung Quốc, do đó không đạt điều kiện để được hưởng ưu đãi này. Trong khi đó phiên bản Long Range có nguồn cung ứng pin từ Mỹ, sau khi trừ ưu đãi có mức giá lăn bánh thấp hơn cả phiên bản tiêu chuẩn vừa bị cắt giảm. - Toyota bán được 800 chiếc Camry, 1.283 chiếc RAV4/1 ngày Sau khi ra mắt thế hệ mới, Toyota Camry đã bán “đắt như tôm tươi” với doanh số tăng mạnh và "người anh em" RAV4 cũng không hề kém cạnh. SUV đang được ưa chuộng và sedan ngày càng thất sủng nhưng điều này vẫn không đúng với Toyota Camry tại Mỹ, chiếc sedan biểu tượng của hãng xe Nhật Bản. Toyota vừa công bố kết quả quý 3 năm 2024 tại Hoa Kỳ, nơi Camry tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng doanh số bán hàng. Doanh số quý 3 của Camry tăng 1,7% lên 22.934 xe. Ấn tượng hơn nữa là kết quả hoạt động của Camry tính đến tháng 9, tăng 4,4% lên 227.576 xe. Tính toán một chút, có 273 ngày từ ngày 1/1 đến ngày 30/9. Điều đó có nghĩa là Toyota bán được trung bình 833,6 chiếc Camry mỗi ngày. Trên thực tế, con số thậm chí còn cao hơn nếu chúng ta chỉ tính ngày làm việc. Ngoài những ngày lễ quốc gia khi gần như tất cả mọi người đều được nghỉ, cần lưu ý rằng một số bang cấm các đại lý ôtô mở cửa vào Chủ nhật theo luật xanh. Có thể thấy, doanh số Toyota Camry mới bán gần 1.000 xe mỗi ngày. Mẫu sedan cỡ C, Toyota Corolla cũng đang có một năm kinh doanh tốt. Trong tháng 9, số lượng xe Corolla bán ra đã tăng 6,9% lên 177.092 xe. Con số đó tương đương với 648,6 chiếc xe được bán ra mỗi ngày. Không giống như Camry chỉ có biến thể sedan, Corolla có thêm biến thể hatchback, GR Sport hiệu suất cao tại Mỹ. - Mẫu xe tay ga Honda Vision bất ngờ có giá bán chỉ từ 30 triệu đồng Mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda là Vision hiện đang được đại lý bán ra với giá từ 30-38 triệu đồng. Bước sang tháng 10-2024, nhu cầu mua xe máy đối với người dân cũng không cao như trước đây, do đó giá xe cũng không có nhiều biến động. Theo khảo sát của PV, mẫu xe tay ga bán chạy nhất của Honda là Vision hiện đang được đại lý bán ra với giá từ 30-38 triệu đồng. Cụ thể, Vision phiên bản Tiêu chuẩn đang có giá 30,2-30,9 triệu đồng, bản Cao cấp có giá 31,9-32 triệu đồng, bản Đặc biệt có giá 33,8-35,7 triệu đồng và bản Thể thao có giá 36,7-37,7 triệu đồng. Riêng Honda Vision 2024 phiên bản Cổ điển có giá 37,4-38,4 triệu đồng.