Bản tin xe cộ 6/7: Hyundai và Kia nhận cú hích lớn về xe điện

- Hyundai Accent 2024 mới ra mắt, giảm giá 20 triệu đồng tại đại lý

Trong tháng 7/2024,n mẫu xe sedan cỡ B là Hyundai Accent tại Việt Nam đang được giảm giá từ 9 - 19 triệu đồng, tùy từng phiên bản và chính sách từng đại lý.

Hiện tại, Hyundai Accent tại Việt Nam đang bán ra với 4 phiên bản: 1.4 MT giá 439 triệu đồng, 1.4 AT giá 489 triệu đồng,1.4 AT Đặc biệt giá 529 triệu đồng và 1.4 AT cao cấp 569 triệu đồng. Bước sang tháng 7/2024, Hyundai Accent đang được một số đại lý giảm giá trực tiếp từ 9 - 19 triệu đồng tùy phiên bản, ngoài ra còn có thêm một số quà tặng phụ kiện khác.

Cụ thể, tại một số đại lý khu vực Hà Nội Hyundai Accent bản MT đang có giá 430 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng. Hai phiên bản Accent AT và AT Đặc biệt giảm lần lượt 11 triệu và 13 triệu, xuống còn lần lượt 478 triệu đồng và 516 triệu đồng. Còn phiên bản Cao cấp được giảm nhiều nhất lên tới 19 triệu, xuống còn 550 triệu đồng.

- Ford có doanh số bán hàng quý II tốt nhất kể từ năm 2019