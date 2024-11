Bản tin Xe cộ 4/11: Triệu hồi xe Honda Goldwing 1800 tại Việt Nam để khắc phục lỗi

BMW X5 có thêm phiên bản siêu ngầu, giá hơn 1,9 tỷ đồng; Mazda EZ-6 chính thức ra mắt, có khả năng di chuyển lên tới 1.300 km - BMW X5 có thêm phiên bản siêu ngầu, giá hơn 1,9 tỷ đồng BMW X5 Dark Flame Edition vừa trình làng với diện mạo cực kỳ ấn tượng. BMW vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Dark Flame Limited Edition dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản này sở hữu các chi tiết ngoại thất và nội thất được thiết kế riêng biệt, tạo nên sự khác biệt cho bản X5 Li trục cơ sở dài so với các mẫu xe khác trên toàn cầu. Về ngoại thất, xe mang đến một diện mạo mạnh mẽ với màu sơn xanh Sapphire Blue nổi bật, đi cùng các chi tiết trang trí vàng Titan Gold. Những điểm nhấn bằng vàng này xuất hiện ở lưới tản nhiệt quả thận phát sáng, các khe hút gió phía trước, ốp sườn, viền cửa sổ, và cả logo phía sau xe. Mẫu SUV sang trọng này sử dụng bộ mâm hợp kim 22 inch màu đen, kết hợp với kẹp phanh gắn thương hiệu M. Các chi tiết đặc biệt khác bao gồm đèn hậu tối màu và ống xả kép được phủ màu tối. Mẫu X5 Li bản trục cơ sở dài này có chiều dài tổng thể lên tới 5.060 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm, tương đương với các mẫu xe lớn như BMW X7 và XM. - Triệu hồi xe Honda Goldwing 1800 tại Việt Nam để khắc phục lỗi Hãng xe Nhật Bản vừa đưa ra thông báo triệu hồi xe đối với mẫu mô tô phân khối lớn Honda Goldwing 1800 do lỗi liên quan đến bu-lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp có thể bị gãy.Theo dõi Baoquocte.vn trên Mặc dù thông báo triệu hồi xe Honda Goldwing 1800, nhưng Honda Việt Nam (HVN) không công bố cụ thể có bao nhiêu xe bị ảnh hưởng. Hãng chỉ cho biết: "Những chiếc Goldwing 1800 thuộc diện triệu hồi xe được sản xuất từ năm 2018 đến năm 2021 tại Nhật Bản, do HVN nhập khẩu và phân phối". Nguyên nhân của đợt triệu hồi xe Honda Goldwing 1800 lần này liên quan đến hệ thống truyền động. Cụ thể, trong một số trường hợp, động cơ dừng hoạt động khiến cho bánh sau bị khóa do bu-lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp có thể bị gãy trong quá trình hoạt động của khối động cơ. Những chiếc Goldwing 1800 thuộc diện ảnh hưởng khi mang đến đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền của Honda sẽ được thay thế miễn phí bu-lông xiết bánh răng truyền động sơ cấp của xe. Chủ sở hữu của những chiếc Honda Goldwing 1800 trong diện triệu hồi xe dự kiến sẽ nhận được thông báo trong thời gian tới, phía HVN cũng đang tiến hành những bước liên quan nhằm triển khai chiến dịch thay thế sớm. Đây là lần thứ hai trong năm 2024, mẫu mô tô phân khối lớn Honda Goldwing "lãnh án" triệu hồi xe. Trước đó, vào tháng 3/2024, phía HVN cũng đã triển khai một chương trình triệu hồi xe liên quan đến 147 chiếc Honda GoldWing do vấn đề về bơm xăng có thể khiến động cơ khó khởi động hoặc chết máy. - Mazda EZ-6 chính thức ra mắt, có khả năng di chuyển lên tới 1.300 km Mazda EZ-6 vừa chính thức ra mắt với mức giá khởi điểm chỉ từ 19.600 USD và khả năng di chuyển vượt trội tại thị trường Trung Quốc. Mazda EZ-6 không chỉ có thiết kế thanh lịch và hiện đại mà còn được đánh giá cao với khả năng di chuyển lên tới 808 dặm (khoàng 1.300 km/sạc) cho phiên bản mở rộng, trở nên nổi bật trong phân khúc xe điện cỡ lớn. Mazda EZ-6 sử dụng thiết kế Kobo thanh lịch, lưới tản nhiệt rộng kết hợp với đèn pha LED. Tay nắm cửa gắn phẳng, cửa sổ tạo cảm giác không khung và cửa sổ trời toàn cảnh giúp xe trông hiện đại và bóng bẩy. Các chi tiết ngoại thất đáng chú ý khác bao gồm mâm xe 19 inch tối ưu hóa khí động học, cần gạt nước cảm biến mưa, đèn hậu nối dài thanh mảnh, cánh gió sau chủ động và cửa sau chỉnh điện ở các phiên bản cao cấp. Đặc biệt, Mazda EZ-6 còn sở hữu tính năng ra lệnh bằng giọng nói bên ngoài, cho phép người dùng mở cửa sau một cách thuận tiện. Mazda EZ-6 có tổng chiều dài 4.921 mm, chiều dài cơ sở 2.895 mm – nhỉnh hơn đôi chút so với Toyota Camry, cho không gian rộng rãi và thoải mái hơn bên trong. - TMT Motors chốt giá xe điện Wuling Bingo, 4 phiên bản, giá từ 349 triệu đồng Wuling Bingo có 4 phiên bản, trong đó TMT Motors sẽ cung cấp 2 phiên bản đầu tiên ra thị trường là bản Bingo 333 và Bingo 410. Wuling Bingo được giới thiệu tại Việt Nam giai đoạn đầu với 2 phiên bản pin có dung lượng 31,9 kWh và 37,9 kWh tương ứng chạy được quãng đường 333 km và 410 km. Riêng đối với 2 phiên bản Bingo 203 và Bingo SUV (Plus) 510 dự kiến giao xe vào cuối Quý I năm 2025. Các phiên bản xe Wuling Bingo được trang bị pin LFP do liên doanh SAIC Motors và Rept Battery Energy cung cấp, đạt tiêu chuẩn kháng bụi và kháng nước ở mức IP67. Cả 2 phiên bản Wuling Bingo đều có bộ sạc cầm tay đi kèm theo xe có công suất sạc 3,3 kW giúp xe sạc pin dễ dàng tại các nguồn điện dân dụng tiếp địa, với thời gian sạc từ nguồn điện 220V là 9,5 tiếng và 12 tiếng. Ngoài ra, các phiên bản của Wuling Bingo hiện đều hỗ trợ sạc nhanh DC với thời gian sạc từ 30-80% trong vòng 35 phút. - Thay thế Air Blade, Honda chốt giá ‘vua xe ga’ 125cc mới từ 36 triệu đồng, có bản ABS ăn đứt Vision Mẫu xe tay ga mới vừa được Honda trình làng có thể coi là sự kết hợp giữa những ưu điểm của Air Blade và Vision. Sau khi liên doanh Wuyang Honda giới thiệu NPF125 tại triển lãm xe máy Trùng Khánh, giờ đây, giá bán chính thức của mẫu xe tay ga mới này mới được công bố. Cụ thể, Wuyang Honda NPF125 có 2 phiên bản gồm CBS và ABS với giá bán tương ứng lần lượt là 10.990 nhân dân tệ và 11.990 nhân dân tệ (tương đương khoảng 36 triệu đồng và 39,4 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt). Mẫu xe tay ga này cung cấp khá nhiều lựa chọn màu sắc, bao gồm trắng sao và mặt trăng, xám than chì, bạc cơ học, xanh biển sao và đen cực chất. NPF125 mới có chiều dài cơ sở 1.246 mm với kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.851 x 683x 1.103 mm. Trọng lượng xe ở mức tương đối nhẹ là 104 kg. Những thông số này giúp Wuyang Honda NPF125 phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, thậm chí ngay cả những người dùng nữ cũng có thể dễ dàng điều khiển. Thiết kế sàn để chân phẳng không chỉ mang lại sự thoải mái cho người cầm lái, mà còn có thêm không gian để đồ khi cần. Wuyang Honda NPF125 sử dụng động cơ có dung tích thực tế 125cc có công suất tối đa 9,3 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút. Động cơ này được kết hợp cùng với hộp số CVT, cho phép NPF125 đạt tới tốc độ thiết kế tối đa là 90 km/h.