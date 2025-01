Bản tin Xe cộ 4/1: Honda Civic Type R tăng giá mạnh lên gần 3 tỷ đồng

Toyota Vios xả hàng, giảm giá tới 45 triệu đồng; Hyundai Creta Electric thuần điện chính thức lộ diện, sạc một lần chạy được 473 km - Toyota Vios xả hàng, giảm giá tới 45 triệu đồng Những chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2024 còn tồn kho đang được đại lý xả hàng để bán xe mới sản xuất năm nay. Khảo sát của PV tại đại lý Toyota ở Hà Nội, những chiếc Toyota Vios, sản xuất năm 2024 đang được giảm giá mạnh để xả hàng tồn kho. Cụ thể, Toyota Vios các bản E hiện ít tồn hàng tại đại lý. Trong khi đó, Toyota Vios G cao cấp nhất vẫn còn tồn kho, tùy đại lý tình trạng tồn hàng khác nhau nên mức giảm khác nhau. Mức giảm giá Toyota Vios G cao nhất được ghi nhận là 45 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống chỉ còn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, tư vấn bán hàng đại lý Toyota cho biết, tháng 1, với các xe sản xuất 2025, Vios không được Toyota ưu đãi về giá song tại đại lý, mẫu xe vẫn được khuyến mại từ 15 – 20 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, giá xe Toyota Vios E MT tại đại lý thực tế chỉ còn 443 triệu đồng (giảm 15 triệu đồng). Các bản E CVT và G CVT giảm lần lượt 17 và 20 triệu đồng, thực tế còn từ 471 – 525 triệu đồng. Ngoài giảm giá tiền mặt, khách mua Toyota Vios 2025 trong tháng 1 còn được tặng dán phim cách nhiệt và thảm trải sàn. - Hyundai Creta Electric thuần điện chính thức lộ diện, sạc một lần chạy được 473 km Biến thể thuần điện Hyundai Creta Electric sở hữu thiết kế khác hẳn các bản máy xăng, 2 gói pin cho phạm vi hoạt động 390-473 km, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây. Theo kế hoạch, hãng xe Hàn Quốc sẽ chính thức giới thiệu Creta Electric ra thị trường trong khuôn khổ triển lãm Bharat Expo (Ấn Độ) vào ngày 17/1/2025. Do là biến thể thuần điện nên hàng loạt chi tiết thiết kế ngoại thất của Hyundai Creta Electric cũng khác biệt so với các phiên bản máy xăng đang bán trên thị trường. Thay đổi nhiều nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dạng kín, dải đèn định vị ban ngày và đèn báo rẽ nối liền nhau thành một dải LED liền mạch, cụm đèn pha đặt thấp hơn các bản máy xăng. Thân xe thiết kế khí động học rõ nét. Không gian nội thất của Creta Electric thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ “đàn anh” Ioniq 5. Xe trang bị màn hình đôi nối liền nhau có cùng kích thước 10,25 inch. Một màn hình có chức năng hiển thị các thông xe của xe, một màn hình cho chức năng giải trí kết nối với dàn âm thanh Bose đồng thời tích hợp điều khiển bằng giọng nói. Ghế trước chỉnh điện có chức năng thông gió. Xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Hyundai cho biết, biến thể Creta Electric được trang bị 2 gói pin có dung lượng 42 kWh và 51,4 kWh cung cấp phạm vi di chuyển 390 km và 473 km sau 1 lần sạc đầy. Pin xe có thể sạc lên 80% dung lượng trong 58 phút khi dùng bộ sạc nhanh DC. Với bộ sạc chậm AC, thời gian sạc đầy pin mất khoảng 4 giờ đồng hồ. Hãng xe Hàn Quốc vẫn giữ kín các thông số về truyền động song cho biết mẫu xe trang bị sẵn 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport. Cần số thiết kế tương tự Ioniq 5. Mẫu gầm cao thuần điện cỡ B sở hữu khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 7,9 giây. - Xe điện Trung Quốc bị khiếu nại khi phạm vi hoạt động chỉ còn 40km/ sạc sau 1,5 năm sử dụng Mới đây, truyền thông Trung Quốc lan truyền câu chuyện về một chiếc xe điện Neta Aya mua cách đây chưa đầy 2 năm nhưng hiện chỉ chạy được 40 km sau mỗi lần sạc. Chủ xe là bà He từ thành phố Huzhou, tỉnh Chiết Giang đã bày tỏ sự thất vọng trong một video chia sẻ về tình trạng này. Chiếc Neta Aya, được bà He mua vào tháng 5/2023 với giá 76.000 nhân dân tệ (khoảng 10.400 USD), theo nhà sản xuất có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 401 km mỗi lần sạc. Tuy nhiên, trong đợt lạnh gần đây, phạm vi hoạt động của xe giảm xuống chỉ còn 60 km. Không thể sử dụng xe như bình thường, bà He đã đưa xe đến cửa hàng Neta 4S tại Anji để kiểm tra vì cửa hàng gốc nơi bà mua xe đã đóng cửa. Tại cửa hàng, các kỹ thuật viên kết luận rằng pin của xe đã hỏng và cần thay thế toàn bộ bộ pin. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là bộ pin này không có sẵn trong kho. Trong khi chờ đợi, phạm vi hoạt động của xe tiếp tục giảm xuống còn 40 km, không đủ để đáp ứng nhu cầu đi làm của bà He với quãng đường khứ hồi là 42 km. Trong video, bà He nhớ lại những ngày đầu sử dụng xe khi một lần sạc đủ dùng trong 3-4 ngày. Đại lý không thể cung cấp thời gian cụ thể cho việc sửa chữa, chỉ nói rằng sẽ không thể thực hiện trước Tết Nguyên đán khiến bà He vô cùng bất an. - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất rẻ không tưởng, Kia Morning, Toyota Wigo sợ bị vượt doanh số Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang ở mức rất rẻ, hoàn toàn có thể tiếp tục thống trị phân khúc cỡ A, có thể dễ dàng đánh bại đại kình địch Kia Morning. Giá xe Huyndai Grand i10 2024 niêm yết chính hãng từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện khi mua Hyundai Grand i10, khách hàng sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, các đại lý còn tặng rất nhiều phần quà hấp dẫn cho người mua. Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển. - Honda Civic Type R tăng giá mạnh lên gần 3 tỷ đồng Giá bán của Honda Civic Type R tại Việt Nam vừa được điều chỉnh tăng thêm 600 triệu đồng. Trên trang chủ, Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán của Honda Civic Type R từ 2,399 tỷ lên thành 2,999 tỷ đồng, tương đương khoảng tăng 600 triệu đồng. Honda Civic Type R thế hệ mới ra mắt khách Việt lần đầu tại triển lãm VMS 2022, trước khi có giá bán chính thức 2,399 tỷ đồng vào đầu năm 2023. Xe được trang bị động cơ tăng áp 2.0L VTEC, sản sinh công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại 2.600-4.000 vòng/phút. Tốc độ cao nhất mà Honda Civic Type R có thể đạt được là 272 km/h. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp với 4 chế độ lái: Comfort, Sport, Individual và +R.