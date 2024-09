Bản tin Xe cộ 30/9: Triệu hồi Mercedes-Benz S580 và Maybach S580 do lỗi động cơ

Thêm hãng xe trì hoãn kế hoạch điện hóa, tìm đến xe hybrid; Xe điện Audi Q6 e-tron chốt giá bán từ 1,57 tỷ đồng tại Mỹ - Xe điện Audi Q6 e-tron chốt giá bán từ 1,57 tỷ đồng tại Mỹ Audi Q6 e-tron được ra mắt vào tháng 3 năm nay, nhưng đến nay hãng xe Đức mới chốt giá bán của mẫu xe điện này.Theo dõi Baoquocte.vn trên Theo đó, giá xe Audi Q6 e-tron khởi điểm từ 63.800 USD (tương đương 1,57 tỷ đồng). Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng Mỹ vào cuối năm nay. Không giống như những “người anh em” Audi khác của mình, Q6 e-tron sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới khá lạ mắt. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Singleframe bịt kín, kết hợp với hốc gió hai bên và cản trước to bản, mang lại vẻ ngoài thể thao hơn. Trong khi đó, điểm nhấn ở phía sau xe này là cụm đèn hậu mảnh mai vắt ngang qua cửa cốp cùng cánh gió đặt ở nóc xe. Về vận hành, Audi Q6 e-tron tại thị trường Mỹ được trang bị mô tơ điện có công suất 422 mã lực. Con số này cũng có thể tăng lên 456 mã lực với hệ thống kiểm soát khởi động, cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 5 giây và vận tốc tối đa có thể đạt được ở mức 210 km/h. Tại những thị trường khác, Q6 e-tron được trang bị mô tơ điện có công suất là 382 mã lực. Với mức công suất thấp hơn, bản quốc tế phải mất tới 5,9 giây mới có thể tăng tốc từ 0-96 km/h, nhưng tốc độ tối đa vẫn ở mức 210 km/h. Trong khi đó, bản hiệu suất cao Audi SQ6 e-tron có công suất 483 mã lực và 510 mã lực nếu bật tính năng kiểm soát khởi động. Nhờ tăng thêm sức mạnh, bản này có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,2 giây và tốc độ tối đa tăng thêm 20 km/h so với bản tiêu chuẩn. - Thêm hãng xe trì hoãn kế hoạch điện hóa, tìm đến xe hybrid Bentley tin rằng khách hàng ở phân khúc cao cấp vẫn yêu thích ôtô động cơ đốt trong. Theo Carscoops, Bentley đang từ bỏ tham vọng sớm trở thành một hãng xe thuần điện. Thay vào đó, hãng xe sang nước Anh chọn chuyển đổi dần dần sang xe điện bằng công nghệ hybrid, với niềm tin rằng khách hàng ở phân khúc cao cấp vẫn yêu thích động cơ đốt trong. Hồi tháng 1/2020, Bentley từng tuyên bố chỉ bán xe plug-in hybrid (PHEV) hoặc xe thuần điện vào năm 2026, nhắm đến trở thành một hãng xe thuần điện vào năm 2030. Tuy nhiên khi Frank-Steffen Walliser trở thành CEO từ tháng 7, hãng xe sang nước Anh đang có sự thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Frank-Steffen Walliser thừa nhận tiến trình triển khai công nghệ EV diễn ra chậm hơn so với dự đoán của nhiều người. “Thị trường xe hạng sang đang cho thấy phần đông khách hàng từ chối xe điện. Họ chỉ cân nhắc những mẫu xe hạng sang có động cơ đốt trong”, tân CEO của Bentley chia sẻ với Car and Driver. - Hyundai Palisade 2026 phiên bản 9 chỗ ngồi rò rỉ hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2026 tiếp tục được bắt gặp khi đang chạy thử trên đường, đáng chú ý lần xuất hiện này là phiên bản 9 chỗ từng được đồn đoán trước đó. Dựa vào hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Hyundai Palisade 2026 bản 9 chỗ ngồi sở hữu khoang nội thất rất rộng rãi và cao cấp. Xe có cấu hình hàng ghế ngồi 3+3+3 và được bọc da màu sáng, đục lỗ thông hơi. Giữa hai ghế ngồi ở hàng ghế trước sẽ là bệ tỳ tay cỡ lớn tích hợp sạc không dây và khay để cốc. Bảng táp-lô được che chắn kỹ lưỡng nên rất khó để phát hiện ra những nâng cấp được thực hiện ở khu vực này. Trong khi đó, những hàng ghế sau được thiết kế rất rộng rãi với khoảng duỗi chân thoải mái. Palisade 2026 dự kiến sẽ sở hữu thiết kế vừa mới mẻ vừa quen thuộc. Kiểu dáng vuông vức được lấy cảm hứng thiết kế hình hộp của mẫu xe đàn em Hyundai Santa Fe đời mới, nhưng sẽ được nâng tầm thiết kế để trông sang trọng và cao cấp hơn. - Xe điện Volvo EX30 sẽ lắp ráp ở Malaysia Volvo EX30 sẽ được lắp ráp tại Malaysia vào năm 2025 nhưng chưa rõ có xuất khẩu đi các nước trong khu vực hay không. Volvo EX30 vừa ra mắt tại Malaysia, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Đến hiện tại, ngoại trừ mẫu xe này, các xe Volvo khác đang bán tại Malaysia đều được lắp ráp trong nước. Truyền thông Malaysia đã đặt câu hỏi về việc liệu EX30 có được lắp ráp trong nước thời gian tới hay không. Giám đốc bán hàng của Volvo Car Malaysia (VCM) Chris Tan đã chia sẻ về vấn đề này. Chris Tan cho biết, EX30 sẽ được lắp ráp trong nước bắt đầu từ 2025. Tuy nhiên, chưa rõ mẫu xe có được xuất khẩu sang các thị trường lân cận hay không bởi quyết định lại nằm ở Volvo Car Manufacturing Malaysia (VCMM), một đơn vị tách biệt với VCM. Nếu được lắp ráp tại Malaysia, không loại trừ khả năng Volvo EX30 cũng có thể sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam. Volvo Việt Nam hiện cũng có kế hoạch giới thiệu ô tô điện song chưa rõ là mẫu xe và thời điểm nào. - Triệu hồi Mercedes-Benz S580 và Maybach S580 do lỗi động cơ Hơn 27.000 xe S580 và Maybach S580 của Mercedes-Benz bị triệu hồi do lỗi hệ thống Camtronic, dẫn đến động cơ có thể chết máy. Mercedes-Benz đang triệu hồi hơn 27.000 chiếc xe thuộc dòng sản phẩm S-Class vì hệ thống Camtronic gặp lỗi dẫn đến động cơ có thể chết máy. Cụ thể, tổng cộng có 26.260 xe Mercedes-Benz S580 và 930 xe Maybach S580 cần cập nhật phần mềm bộ điều khiển hệ thống Camtronic. Những chiếc xe bị triệu hồi thuộc đời 2021-2023. Cả hai xe đều sử dụng động cơ V8 4.0L, có công suất 496 mã lực giống hệt nhau. Những động cơ V8 này được trang bị hệ thống Mild-hybrid 48 volt để tăng hiệu suất, cùng với đó là công nghệ Camtronic của Mercedes-Benz cho phép động cơ đốt trong dừng hoạt động 4 xi-lanh khi xe chạy ở chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Mercedes-Benz đã phát hiện, trong trường hợp phần cứng bị lỗi với thiết bị Camtronic, hệ thống điều khiển lambda có thể vô tình phun quá nhiều nhiên liệu vào xi-lanh, dẫn đến tăng nhiệt độ khí thải. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng các bộ phận như bộ chuyển đổi xúc tác và có khả năng khiến động cơ chết máy, điều này có thể không an toàn. Mercedes-Benz cho biết, người lái sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào, họ chỉ có thể nhìn thấy đèn báo lỗi động cơ xuất hiện khi vấn đề đang xảy ra. Để khắc phục lỗi, chủ xe cần đưa xe tới đại lý gần Mercedes-Benz gần nhất để cập nhật phần mềm trong bộ điều khiển động cơ.