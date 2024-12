Bản tin Xe cộ 30/12: Hyundai Ioniq 5 lập kỷ lục thế giới, xe điện đạt độ cao lớn nhất so với mực nước biển

Loạt ô tô 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam: Khách hàng tiết kiệm gần 70 triệu đồng; McLaren 750S Spider giá 25 tỷ đầu tiên Việt Nam về tay hot TikToker - Hyundai Ioniq 5 lập kỷ lục thế giới, xe điện đạt độ cao lớn nhất so với mực nước biển Hyundai Ioniq 5 được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới giữa tháng này. Theo đó chiếc xe điện này có khả năng đạt đến độ cao lớn nhất, 5.802m so với mực nước biển. Chuyến đi được tổ chức bởi Hyundai Motor India, nỗ lực lập kỷ lục này được thực hiện bởi một đội lái xe và hậu cần chuyên nghiệp. Đội hậu cần đã mang theo một chiếc xe nạp pin khẩn cấp để có thể cứu hộ nạp pin cho Ioniq 5 trong trường hợp hết pin đột ngột ở nhiệt độ thấp. Mục tiêu của đội là lập kỷ lục một chiếc xe điện có thể đạt độ cao lớn nhất so với mực nước biển, đích đến là ngọn núi Umling La ở Leh Ladakh (khu vực thuộc dãy Himalaya, Ấn Độ). Hyundai Ioniq 5 được Tổ chức Guinness thế giới chứng nhận đạt kỷ lục thế giới chiếc xe điện đạt đến độ cao lớn nhất so với mực nước biển, 5.802m. Thành tích này được thực hiện trong vòng 14 ngày, với tổng chặng đường dài hơn 4.900 km, vượt qua nhiều địa hình thách thức và điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Trong suốt hành trình, chiếc xe có thể di chuyển dễ dàng qua các môi trường khắc nghiệt, từ vùng ven biển ẩm ướt ở Kerala đến nhiệt độ đóng băng và những con đèo dốc ở dãy Himalaya. Chuyến đi thực sự chứng minh được khả năng của pin xe điện, công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội của Ioniq 5. - Loạt ô tô 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam: Khách hàng tiết kiệm gần 70 triệu đồng Trong tháng cuối của năm 2024, các hãng xe đang dồn dập tung ưu đãi và có xe giảm 100% lệ phí trước bạ tương đương gần 70 triệu đồng. Ô tô 7 chỗ vẫn đang được người dùng Việt Nam ưa thích không chỉ cho gia đình mà cả đối tượng khách hàng dịch vụ. Trong đó, nhiều dòng xe đã về đích doanh số cuối năm, nhưng nhà sản xuất vẫn tung ưu đãi khủng để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Toyota Veloz Cross Trong tháng 12/2024, Toyota Veloz Cross được Toyota Việt Nam (TMV) triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Tương đương, người mua Toyota Veloz Cross CVT tiết kiệm 64 triệu và bản Top sẽ là 66 triệu đồng. Toyota Avanza Premio Tương tự Veloz Cross, Toyota Avanza Premio cũng được TMV tung ưu đãi giảm 100% lệ phí trước bạ tương tương giảm 56 triệu hoặc 60 triệu đồng với bản MT hoặc CVT. Đặc biệt, khách hàng mua Toyota Avanza Premio và Veloz Cross trả góp được ưu đãi lãi suất 6,49%/năm. Nếu mua 2 dòng xe 7 chỗ này chạy dịch vụ taxi công nghệ, lãi suất chỉ còn 1,99%/năm. Mitsubishi Xpander Dù đã là xe bán chạy nhất phân khúc MPV 7 chỗ, nhưng Mitsubishi Việt Nam vẫn tung ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua Xpander. Các phiên bản của Mitsubishi Xpander sẽ nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 33 - 39 triệu đồng. Chưa hết, khi mua xe Mitsubishi Xpander, người dùng còn nhận phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng với bản AT Premium và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng với bản MT. Suzuki XL7 hybrid Nhằm cạnh tranh với những đối thủ trực tiếp, Suzuki XL7 hybrid nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn nhận quà tặng phụ kiện là cánh gió, vè che mưa. Hyundai Stargazer X Chiếc xe 7 chỗ đến từ Hàn Quốc hiện nhận ưu đãi giảm 40 - 50 triệu đồng tuỳ phiên bản để gia tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, đại lý sẽ tặng khách hàng mua xe Hyundai Stargazer X một số quà tặng phụ kiện kèm theo. Với mức giảm mạnh của các dòng ô tô 7 chỗ, khách hàng có nhiều cơ hội sở hữu xe hơn, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán cận kề. - Nhiều công nghệ mới trên mẫu xe máy Honda cảnh sát trị giá 356 triệu đồng Chiếc xe máy Honda NT1100 Police mới trị giá 14.000 USD (khoảng 356 triệu đồng) để phục vụ lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ. Chiếc xe máy mới này do thương hiệu Honda sản xuất và được gọi là NT1100 Police, được phát triển dành riêng cho các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp Hoa Kỳ. Chiếc xe máy Honda NT1100 Police nhẹ hơn và nhanh hơn so với ST1300 hiện đang được sử dụng và dựa trên NT1100 đã có mặt trên khắp châu Âu. Nó có cùng khung và động cơ hai xi-lanh 1.084 cc như chiếc Honda Africa Twin nổi tiếng. Động cơ này sản sinh công suất 101 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 77 lb-ft (104 Nm) tại 6.000 vòng/phút, giảm so với công suất 125 mã lực và mô-men xoắn 85 lb-ft (115 Nm) của ST1300. Tuy nhiên, trong khi chiếc xe máy cũ nặng khoảng 705 lbs (320 kg), Honda NT1100 Police chỉ nặng 566 lbs (257 kg) khi đổ đầy bình xăng. Chiếc xe máy này được trang bị các tấm chắn bảo vệ mới, kính chắn gió có thể điều chỉnh, ghế ngồi sang trọng, thiết bị hỗ trợ người lái điện tử và đèn LED mới. Honda NT1100 Police cũng được trang bị túi đựng đồ, bảo vệ động cơ, hộp đựng tài liệu và ốp yên xe. Đi kèm với động cơ 1.084 cc là hộp số sàn sáu cấp với bộ ly hợp ướt nhiều đĩa. - Xiaomi mất 9 tháng để bán được 130.000 xe điện SU7 Trong 45 ngày gần nhất, Xiaomi đã bàn giao hơn 30.000 xe điện SU7 cho khách hàng Trung Quốc. Theo Car News China, lượng Xiaomi SU7 bàn giao cho khách hàng Trung Quốc vừa chạm mốc 130.000 xe. Mất 9 tháng để hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ này hoàn thành mục tiêu doanh số cả năm. Kể từ ngày 13/11 đến nay, Xiaomi đã bàn giao hơn 30.000 xe Xiaomi SU7 cho khách hàng Trung Quốc. Xiaomi SU7 là mẫu sedan điện ra mắt tại Trung Quốc hồi cuối tháng 3, giá bán quy đổi dao động 29.600-41.500 USD. Trong vòng 27 phút kể từ thời điểm ra mắt, Xiaomi SU7 thu về 50.000 đơn đặt hàng. Quá trình sản xuất gặp đôi chút khó khăn ở giai đoạn đầu nhưng Xiaomi đã thành công tăng dần sản lượng SU7. Trong tháng đầu tiên chính thức mở bán, Xiaomi thông báo đã bàn giao thành công 10.000 xe SU7 cho khách hàng Trung Quốc. Ở 198 ngày tiếp theo, lượng giao hàng Xiaomi SU7 tăng thêm 90.000 xe. Với việc bổ sung thêm hơn 30.000 xe trong 45 ngày gần nhất, tổng doanh số Xiaomi SU7 tính đến thời điểm này của năm 2024 đang là khoảng 130.000 xe, hoàn thành mục tiêu doanh số của tập đoàn công nghệ Trung Quốc. - McLaren 750S Spider giá 25 tỷ đầu tiên Việt Nam về tay hot TikToker Dù chưa từng chia sẻ về việc có ý định mua chiếc siêu xe McLaren 750S Spider, nhưng doanh nhân ngành thẩm mỹ này lại gây bất ngờ khi chốt mua 1 xe nhanh chóng. Mới đây, thông tin 1 hot TikToker tậu chiếc siêu xe mui trần McLaren 750S Spider đầu tiên ở Việt Nam có giá bán từ 25 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, cũng như giới mê xe trong nước. Theo tìm hiểu, dòng siêu xe xe McLaren 750S còn khá mới lạ ở nước ta khi chỉ mới có 1 xe coupe tìm thấy chủ nhân từ trước, và đây là xe 750S thứ 2 nhưng đặc biệt ở chỗ thuộc dòng mui trần. Theo tìm hiểu, chủ nhân của xe dù không mấy nổi tiếng trong giới chơi siêu xe, nhưng lại là 1 TikToker có lượng người theo dõi rất khủng. Về siêu xe mui trần McLaren 750S Spider của hot TikToker này mua về garage có thể xem là chiếc xe kế thừa thành công của McLaren 720S Spider để lại, ngoại hình xe chỉ được nâng cấp nhẹ như ống xả, cản trước, đèn pha vẫn kiểu dáng cũ, cánh gió đuôi gợi nhớ McLaren 765LT Spider và điểm mới là ống xả vuông vức, khá lạ.