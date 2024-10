Bản tin Xe cộ 30/10: Rộ tin đồn siêu xe Ferrari LaFerrari trăm tỷ đồng đã về Việt Nam

Xế cổ Jaguar E-Type được hồi sinh sau 50 năm; Mazda EZ-6 trình làng: Mẫu sedan điện cỡ trung, giá khởi điểm quy đổi trên 500 triệu đồng - Xế cổ Jaguar E-Type được hồi sinh sau 50 năm Mẫu xe Jaguar E-Type sau 50 năm dừng sản xuất đã được hãng xe Anh phục chế sau yêu cầu của một khách hàng siêu VIP ở Đông Nam Á. Jaguar Classic vừa giới thiệu bộ đôi E-Type được phục chế như nguyên bản, kỷ niệm 50 năm kể từ khi ngừng sản xuất E-Type vào năm 1974. Hai mẫu xe được hãng xe Anh quốc chia sẻ tạo ra cho một "khách hàng đặc biệt của hãng Đông Nam Á" và mất hơn 2.000 giờ để hoàn thành. Cả hai đều là xe coupe mui trần Series I, có màu xanh Signet Green và đen Opal. Điểm nổi bật của Jaguar E-Type là sự hợp tác giữa Jaguar với Deakin & Francis, nhà sản xuất trang sức lâu đời nhất của Anh, được thành lập vào năm 1786. Các điểm nhấn bằng bạc nguyên chất và vàng 18 carat trên xe góp phần tạo nên sự độc đáo cho các tác phẩm. Đồ trang sức không phải là tính năng độc lạ duy nhất bên trong cabin. Ghế ngồi được bọc bằng da Bridge of Weir tan được dệt và khâu thủ công. - Rộ tin đồn siêu xe Ferrari LaFerrari trăm tỷ đồng đã về Việt Nam Ferrari LaFerrari là 1 trong các siêu xe khó mua nhất trên thế giới từ khi ra mắt, đã có nhiều đại gia Việt đã tung tin đồn mình sắp mang siêu phẩm này về Việt Nam nhưng rốt cuộc chẳng thấy đâu. Mới đây, trên cộng đồng mạng lại xôn xao trước thông tin về việc siêu phẩm Ferrari LaFerrari về Việt Nam, theo đó một doanh nhân đến từ Gò Vấp đã âm thầm mua chiếc xe này, và trùng hợp, cách đây 3 năm trước, có 1 đại gia sinh sống ở đây cũng bật mí mua Ferrari LaFerrari, đang cho làm thủ tục về nước. Siêu phẩm Ferrari LaFerrari được đanh giá là khó mua nhất trên thế giới từ khi ra mắt, đã có nhiều lần, 1 số đại gia đã tung tin đồn mình sắp mang siêu phẩm này về Việt Nam nhưng rốt cuộc chẳng thấy đâu, không rõ lần này, sự thật được 10% hay không, nhưng cũng làm lóe lên 1 tia hy vọng mỏng manh. Cách đây nhiều năm, đã có 1 hình ảnh xe Ferrari LaFerrari đậu trên con đường Đồng Khởi, quận 1, Tp.HCM, và để tăng thêm độ uy tín, người ta còn chỉnh sửa luôn tờ giấy "xe đi đăng ký" vào kính lái, nhưng nhìn vào độ nét cũng như tờ giấy này biết ngay, sản phẩm của photoshop. Những chiếc Ferrari LaFerrari bản Coupe chỉ có số lượng 499 chiếc trên toàn thế giới. Mức giá khởi điểm của Ferrari LaFerrari lúc mới xuất xưởng là khoảng 1,3 triệu đô la nhưng hiện tại các xe đã qua sử dụng đều có giá bán chênh lệch tăng từ 1,1 đến 3,5 triệu đô la vfa nếu về Việt Nam nó sẽ có giá không dưới trăm tỷ đồng. - Hyundai ra mắt Kona Mauna Loa bản offroad với số lượng giới hạn Hãng xe Hàn Quốc vừa trình làng phiên bản giới hạn của Kona Electric mang tên Mauna Loa tại thị trường Nhật Bản với số lượng sản xuất chỉ vỏn vẹn 30 chiếc. Hyundai Kona Mauna Loa được thiết kế để mang đến cảm giác mạnh mẽ và phiêu lưu với nhiều trang bị đặc biệt, khẳng định là mẫu SUV hiếm nhất của hãng cho đến nay. Kona Mauna Loa được đặt tên theo một ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất thế giới tại Hawaii, biểu tượng của sức mạnh và sự bền bỉ. Hyundai cũng lấy cảm hứng từ vùng đất này để lựa chọn màu sơn xanh Mirage cho phần thân xe, cùng bộ lốp all-terrain Toyo Open Country. Lốp có kích thước 205/65 R16 được kết hợp cùng vành sơn đen mờ do hãng Weds cung cấp. Như vậy, bộ bánh này nhỏ hơn so với loại đường kính 17 inch tiêu chuẩn đi cùng lốp 215/60 R17. Vành có thiết kế hầm hố thường thấy ở những xe off-road. Hyundai Kona Mauna Loa được trang bị lớp sơn “Wild & Tough Black” phủ lên cản trước, ốp chắn bùn cùng cản bên giúp xe trở nên bền bỉ hơn và chống trầy xước tốt. - Lộ diện hình ảnh đầu tiên của Kia Sportage 2025 Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về thiết kế của Kia Sportage 2025 đã chính thức được hãng xe Hàn Quốc công bố thông qua đoạn video teaser. Theo đó, thay đổi lớn nhất của Kia Sportage 2025 sẽ nằm ở phần đầu xe với cụm đèn chiếu sáng LED hình bản đồ sao, được lấy cảm hứng từ mẫu xe điện EV9. Bên cạnh đó là cụm lưới tản nhiệt được thiết kế vuông vức hơn, kết hợp với đèn pha tạo nên một tổng thể liền mạch. Trong khi đó, cụm đèn hậu phía sau của Sportage 2025 cũng được Kia thiết kế lại, kết hợp với phần cản sau được làm đơn giản hơn, mang đến dáng vẻ thanh thoát cho mẫu crossover của thương hiệu Hàn Quốc. Bước vào bên trong, khoang cabin của Kia Sportage 2025 dự đoán sẽ được cải tiến với cụm màn hình cong mới, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12.3 inch và màn hình giải trí. Xe cũng có thể được trang bị hệ thống Kia Connect tại một số thị trường, cho phép thực hiện cuộc gọi khẩn cấp tự động đối với trường hợp xảy ra va chạm và điều khiển một số chức năng thông qua ứng dụng điện thoại thông minh. Dự kiến, Sportage 2025 vẫn được giữ nguyên hệ truyền động cũ. Xe sẽ có 3 tùy chọn động cơ gồm: bản xăng thường (có dung tích 1.6, 2.0 hoặc 2.5L, công suất dao động từ 150 đến 233 mã lực), bản hybrid (có công suất từ 148 đến 227 mã lực) và bản hybrid sạc điện (có công suất 261 mã lực). Tại một số thị trường, Kia Sportage 2025 còn có tùy chọn động cơ diesel (1.6 hoặc 2.0L, 113 tới 183 mã lực). - Mazda EZ-6 trình làng: Mẫu sedan điện cỡ trung, giá khởi điểm quy đổi trên 500 triệu đồng Mazda EZ-6, mẫu sedan điện cỡ trung mới nhất của Mazda, được trình làng tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm hấp dẫn từ 19.630 USD cho phiên bản cơ bản. Với hai phiên bản, thuần điện (BEV) và mở rộng phạm vi (EREV), Mazda EZ-6 mang đến lựa chọn linh hoạt cho những ai mong muốn một chiếc xe thân thiện với môi trường nhưng vẫn có sự hỗ trợ của động cơ xăng để kéo dài hành trình. Mazda EZ-6 có hai cấu hình động cơ phù hợp với nhu cầu di chuyển khác nhau. Phiên bản thuần điện (BEV) có công suất 120 mã lực với hai tùy chọn pin: 56,1 kWh cho phạm vi di chuyển 480 km và 68,8 kWh cho phạm vi lên đến 600 km. Phiên bản mở rộng phạm vi (EREV) đi kèm động cơ xăng 1,5 lít với công suất 93 mã lực kết hợp mô-tơ điện 214 mã lực, cung cấp hai tùy chọn phạm vi điện là 130 km hoặc 200 km, và phạm vi kết hợp tối đa 1.301 km. Cả hai phiên bản đều có khả năng sạc nhanh từ 30-80% chỉ trong 15-20 phút, thuận tiện cho các chuyến đi dài. Mazda EZ-6 cũng được trang bị công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến L2.5 với các tính năng như điều khiển hành trình thích ứng, đỗ xe từ xa và hơn 150 kịch bản đỗ xe, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn trong nhiều tình huống. Với mức giá khởi điểm từ 19.600 USD, Mazda EZ-6 có thể xem là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan điện cỡ trung, cạnh tranh với các đối thủ như BYD Han EV và Tesla Model 3. Tại Việt Nam, Mazda EZ-6 dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng bởi giá bán hợp lý và những tính năng công nghệ cao cấp.