Bản tin Xe cộ 3/12: Ferrari Daytona SP3 sắp về Việt Nam, giá ‘sốc’ tới 400 tỷ đồng?

Cuộc đua SUV điện nóng lên với sự xuất hiện của Genesis; Honda Vario 125 đời 2025 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 40,7 triệu đồng - Ferrari Daytona SP3 sắp về Việt Nam, giá ‘sốc’ tới 400 tỷ đồng? Ferrari Daytona SP3 là siêu xe đặc biệt và tại Asean chỉ mới ghi nhận có vài chiếc xuất hiện, chính vì thế, nếu có đại gia nào trong nước thực sự mang Daytona SP3 về Việt Nam sẽ là tin chấn động. Những chiếc siêu xe bản giới hạn của Ferrari luôn là món đầu tư sinh lời khổng lồ cho ai may mắn nằm trong danh sách VIP của hãng xe Ý, tức được mua đầu tiên, không qua trung gian và nếu bán lạ, sẽ kiếm lời hàng trăm nghìn đến vài triệu đô la. Và Ferrari Daytona SP3 về Việt Nam cũng không ngoại lệ Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có Ferrari bản giới hạn nào lộ diện có mặt tại Việt Nam, dù 1 số xe đã được hé lộ về nước, như Ferrari LaFerrari hay mới đây nhất là Ferrari Daytona SP3 bản đặc biệt. Đây là sản phẩm trong danh mục Icona, cùng với Ferrari Monza, ám chỉ các mẫu xe hoài cổ, khả năng sưu tầm rất cao. Như vậy Ferrari Daytona SP3 là 1 sản phẩm rất đặc biệt và tại Asean, chỉ mới ghi nhận có vài chiếc xuất hiện, chính vì thế, nếu có 1 doanh nhân nào trong nước thực sự mang Ferrari Daytona SP3 về dải đất hình chữ S sẽ là 1 chấn động lớn. - Toyota Vios tăng doanh số mạnh Tháng 11/2024, Toyota Vios bán ra 2.135 xe, tăng khoảng 21% doanh số so với tháng trước. Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng tháng 11/2024, gần như không có sự thay đổi so với tháng trước với 8.851 xe bán ra. Trong đó, Vios vẫn là xe Toyota bán chạy nhất thị trường. Đáng chú ý so với tháng trước, doanh số Toyota Vios tháng 11/2024 tăng khoảng 21%, bán ra 2.135 xe. Với doanh số này, nhiều khả năng Toyota Vios vẫn sẽ tiếp tục là xe gầm thấp hạng B bán chạy nhất tháng của toàn thị trường. Tuy nhiên, doanh số này có thể chưa phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường với Toyota Vios khi nhiều đại lý cho biết từ khoảng giữa tháng, mẫu xe trong tình trạng khan hàng với hai phiên bản E MT và E CVT do khách hàng đổ xô mua xe "chạy" lệ phí trước bạ. - Cuộc đua SUV điện nóng lên với sự xuất hiện của Genesis Hãng xe hạng sang Genesis, một thành viên của tập đoàn Hyundai Motor, vừa chính thức trình làng diện mạo mới cho mẫu SUV điện GV70. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Genesis trong việc khẳng định vị thế của mình trên thị trường xe điện toàn cầu. Theo hãng tin Yonhap, điểm nhấn lớn nhất ở phiên bản mới là lưới tản nhiệt với thiết kế gradient (chuyển sắc) độc đáo, tạo hiệu ứng thị giác vô cùng ấn tượng. Chi tiết này không chỉ mang đến vẻ ngoài hiện đại, sang trọng mà còn thể hiện rõ nét ngôn ngữ thiết kế G-Matrix đặc trưng của Genesis. Hệ thống đèn pha được nâng cấp với công nghệ mảng thấu kính vi mô, tạo ra ánh sáng mạnh và sắc nét hơn. Thiết kế vành xe (lazang - mâm xe) cũng là một điểm đáng chú ý. Phiên bản mới trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch với thiết kế đa chấu, sơn màu xám mờ, tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao. Bên trong khoang lái, Genesis GV70 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng, hướng đến sự tối giản và sang trọng. Các chất liệu cao cấp như da, gỗ và kim loại được kết hợp hài hòa, tạo nên không gian ấm cúng và đẳng cấp. Hệ thống giải trí được nâng cấp với màn hình cảm ứng lớn, tích hợp nhiều tính năng hiện đại, mang đến trải nghiệm lái xe tiện nghi và thú vị. Với việc chuyển đổi sang động cơ điện, Genesis GV70 không chỉ là một mẫu SUV sang trọng mà còn là biểu tượng cho tương lai bền vững. Xe được trang bị pin lithium-ion dung lượng lớn, cho phép di chuyển quãng đường xa. Ngoài ra, xe còn được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, giúp đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách. Genesis dự kiến sẽ chính thức ra mắt mẫu GV70 chạy điện tại thị trường Hàn Quốc vào quý đầu tiên năm 2025. Với những cải tiến đáng kể về thiết kế và công nghệ, GV70 hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV điện hạng sang. - Honda Vario 125 đời 2025 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 40,7 triệu đồng Honda Vario 125 phiên bản 2025 được bổ sung màu đỏ nhám mới, cùng một số cải tiến về trang bị và thiết kế. Ra mắt ngày 1/12, Honda Vario 125 mới vẫn duy trì kích thước thon gọn, phù hợp cho việc di chuyển trong khu vực đô thị. Hệ thống đèn LED chiếu sáng phía trước cùng thiết kế góc cạnh tạo điểm nhấn cho phần đầu xe, trong khi đuôi xe tích hợp đèn xi-nhan rời kiểu thể thao. Sàn để chân phẳng, rộng rãi giúp tăng sự thoải mái khi sử dụng hàng ngày. Honda Vario 125 đời 2025 có thêm màu đỏ nhám mới trên bản Đặc biệt, bổ sung vào bộ sưu tập màu gồm đen nhám (bản Đặc biệt) và xanh đen (bản Thể thao). Đường nét sắc sảo và dải tem xe được thiết kế hài hòa với từng tùy chọn màu sắc, mang lại sự đa dạng trong phong cách. Cụm đồng hồ hiển thị LCD hiện đại cung cấp đầy đủ thông tin về hành trình, tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu, điện áp ắc quy, cảnh báo thay nhớt, cùng các thông báo quan trọng. - Toyota tăng ưu đãi cho hàng loạt mẫu xe Chương trình ưu đãi tháng 12/2024 với các mẫu xe của Toyota có mức cao hơn tháng trước. Trong đó, Veloz Cross và Avanza Premio được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Toyota Việt Nam (TMV) và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cùng hệ thống đại lý thông báo triển khai chương trình khuyến mại tháng 12 với các mẫu xe gồm: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross. Cụ thể tháng 12/2024, khách hàng mua các mẫu xe Veloz Cross và Avanza Premio được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng. Mức ưu đãi này cao gấp đôi so với tháng trước. Trong đó, với khách hàng mua Toyota Veloz Cross, mức hỗ trợ tối đa quy đổi ra tiền mặt từ 64 – 66 triệu đồng. Khách hàng mua Avanza Premio được hỗ trợ tối đa từ 56 – 60 triệu đồng tuỳ phiên bản. Ngoài ra nếu mua trả góp, khách hàng còn được hưởng lãi suất vay ưu đãi 6,49%/ năm (với khách hàng tài xế công nghệ Grab hoặc Be lãi suất từ 1,99%/ năm). Các mẫu xe khác gồm Vios, Yaris Cross và Corolla Cross bản máy xăng giữ nguyên ưu đãi về hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương tự tháng trước với các mức tối đã theo từng mẫu xe, phiên bản không đổi. Với Toyota Vios là từ 23 – 27 triệu đồng, Yaris Cross từ 33 – 38 triệu đồng và Corolla Cross máy xăng tối đa 41 triệu đồng. Thêm vào đó, khách hàng còn được hưởng lãi suất vay ưu đãi 5,99%/ năm khi mua Yaris Cross hybrid và 6,49%/ năm với các mẫu còn lại.