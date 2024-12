Bản tin Xe cộ 29/12: Nissan Patrol - đối thủ mới của Toyota Land Cruiser có giá 4 tỷ đồng

Subaru Forester 'xanh' hơn với hệ truyền động mới; Từ 2025, chủ xe điện Hyundai được sạc tại trạm của Tesla - Nissan Patrol - đối thủ mới của Toyota Land Cruiser có giá 4 tỷ đồng Nhiều khả năng Nissan Patrol sẽ có mặt tại Việt Nam từ năm sau, cạnh tranh trực tiếp cùng mẫu SUV cỡ lớn của Toyota.Tư vấn bán hàng tại một đại lý Nissan khu vực TP.HCM xác nhận khả năng mẫu SUV cỡ lớn Nissan Patrol sẽ có mặt tại Việt Nam từ năm sau. "Dự kiến vào quý II/2025, Nissan Patrol sẽ về đại lý ở Việt Nam. Dòng SUV cỡ lớn này có khả năng sẽ được nhập khẩu từ Mỹ", tư vấn bán hàng chia sẻ. Thông tin cụ thể về Nissan Patrol tại Việt Nam vẫn chưa có quá nhiều ở thời điểm hiện tại. Tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan nhận định xe có thể chỉ có một phiên bản ở Việt Nam, giá bán dự kiến dao động khoảng 4 tỷ đồng. Nếu về Việt Nam, Nissan Patrol sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Toyota Land Cruiser LC300, hiện có giá 4,286 tỷ đồng. Sự có mặt của Nissan Patrol cũng đồng thời làm dày thêm dải sản phẩm Nissan tại Việt Nam, vào lúc này đang có Nissan Almera, Nissan Kicks và Nissan Navara. Ở thế hệ mới, Nissan Patrol có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.205 x 2.030 x 1.995 mm, tức tăng 35 mm so với thế hệ tiền nhiệm ở các chiều dài và rộng. Chiều dài cơ sở của Nissan Patrol là 3.075 mm, được Nissan khẳng định giúp cải thiện 30% không gian khoang cabin mẫu SUV cỡ lớn. - Người tiêu dùng Việt chuẩn bị mua chiếc ô tô Toyota ưa thích này từ Trung Quốc Chiếc ô tô Toyota này được xem là sự mơ ước của nhiều người tiêu dùng Việt. Hãng ô tô Toyota vừa cho biết có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô Toyota Lexus, một thương hiệu hạng sang của hãng tại Trung Quốc. Từ trước đến nay, dòng xe hạng sang Toyota Lexus chỉ được sản xuất tại Nhật và được xem là chiếc xe chứa đựng những tinh túy nhất của hãng. Phương pháp và kỹ thuật sản xuất của Lexus đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao hơn khiến nó khác biệt với xe Toyota khác. Nhiều thập kỷ qua, người Nhật ưu tiên sản xuất dòng xe sang này tại nhà máy Nhật. Sau đó hãng có chuyển các dòng Lexus RX, RX Hybrid và EX sang sản xuất tại nhà máy Canada. Tại Mỹ, người Nhật chỉ dựng 1 nhà máy lắp ráp Lexus. Trên thị trường toàn cầu, ô tô Toyota Lexus bán mạnh nhất tại thị trường Nhật, và đứng thứ 2 là thị trường Mỹ. Việc hãng xe Nhật chuyển nhà máy sản xuất Lexus đặt tại Trung Quốc nhằm mục tiêu sản xuất thêm dòng ô tô điện để cạnh tranh với các thương hiệu khác cũng như tận dụng các ưu đãi từ thị trường này. - Subaru Forester 'xanh' hơn với hệ truyền động mới Subaru Forester Hybrid dự kiến được trang bị hệ truyền động tương tự mẫu Crosstrek Hybrid được giới thiệu vào tháng 10 năm nay. Subaru tại Mỹ xác nhận trên trang web dành cho khách hàng mẫu Forester Hybrid sẽ được bán vào giữa năm 2025. Phiên bản mới này sẽ giữ nguyên hệ dẫn động 4 bánh Symmetrical All-Wheel Drive quen thuộc, tuy nhiên hiệu suất được cải thiện và mức tiêu thụ nhiên liệu cũng tối ưu hơn. Subaru Forester Hybrid dự kiến sẽ dùng công nghệ hybrid tương tự mẫu Crosstrek Hybrid vừa được giới thiệu vào tháng 10 năm nay tại Nhật Bản. Công nghệ hybrid này là dạng hybrid song song, tự động chuyển đổi giữa năng lượng điện và xăng tùy theo điều kiện lái xe. Trên mẫu Crosstrek Hybrid, khối động cơ kết hợp giữa máy xăng 2.5L và 2 động cơ điện. Motor điện đầu tiên đóng vai trò truyền động xuống bánh xe với công suất 118 mã lực, trong khi motor điện còn lại hoạt động như một máy phát điện. Năng lượng điện sinh ra được lưu trữ vào bộ pin lithium-ion 1,1 kWh, không quá lớn nhưng vẫn đủ để giảm lượng xăng tiêu thụ. Subaru đã tận dụng thế mạnh về động cơ hybrid của Toyota để phát triển hệ truyền động mới này như một phần trong sự hợp tác của 2 thương hiệu. Subaru cho biết công nghệ mới giúp cải thiện 20% hiệu quả nhiên liệu so với hệ thống hybrid e-Boxer hiện tại của Subaru. - Geely Auto và Tasco có kế hoạch khởi công nhà máy ô tô tại Thái Bình trong nửa đầu năm 2025 Geely Auto Group cùng Công ty cổ phần Tasco dự kiến sẽ khởi công nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại tỉnh Thái Bình trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, với nhà máy dự kiến đặt tại Khu kinh tế Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nhà máy này sẽ được xây dựng trên diện tích 30 ha, với công suất thiết kế 75.000 xe mỗi năm trong giai đoạn đầu. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 168 triệu USD; trong đó Tasco góp 64% và Geely góp 36%. Theo kế hoạch, liên doanh sẽ bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto, trong tương lai có thể mở rộng lắp ráp các thương hiệu xe khác. Song song với dự án sản xuất lắp ráp trên, Tasco Auto – đơn vị thành viên của Tasco – cũng chính thức phân phối thương hiệu xe ô tô Geely Auto. - Từ 2025, chủ xe điện Hyundai được sạc tại trạm của Tesla Hyundai sẽ cung cấp bộ chuyển đổi NACS miễn phí, cho phép xe điện Hyundai sạc tại các trạm Supercharger của Tesla. Bắt đầu từ đầu năm 2025, chủ xe điện Hyundai sẽ có thể sạc xe tại hơn 20.000 trạm Supercharger của Tesla trên toàn cầu. Hyundai sẽ cung cấp bộ chuyển đổi NACS miễn phí cho khách hàng, giúp tăng khả năng tương thích sạc và mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Theo đó, mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 2025 sẽ tiên phong với cổng sạc NACS. Hyundai Ioniq 5 2025 là một trong những mẫu xe điện đầu tiên trên thế giới được trang bị cổng sạc NACS (North American Charging Standard) - chuẩn sạc của Tesla. Điều này cho phép Ioniq 5 2025 sạc trực tiếp tại các trạm Supercharger mà không cần bộ chuyển đổi. Không chỉ vậy, thương hiệu Hyundai sẽ cung cấp bộ chuyển đổi NACS miễn phí cho những khách hàng đã mua hoặc thuê xe điện Hyundai trước ngày 31/1/2025. Chương trình này áp dụng cho các mẫu xe như Kona Electric (2024 trở về trước), Ioniq hatchback, Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 6 (2025) Ioniq 5 N (2025), Kona Electric (2025) và các mẫu xe điện của Genesis.