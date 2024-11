Bản tin Xe cộ 29/11: Range Rover sắp ra mắt các mẫu xe điện

Xe điện của Mercedes-Benz có thể sạc bằng năng lượng mặt trời; Toyota xác nhận sẽ hồi sinh huyền thoại Celica - Range Rover sắp ra mắt các mẫu xe điện Các mẫu Range Rover Electric hiện đang trải qua thử nghiệm một trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới. Các mẫu Range Rover Electric hiện đang trải qua thử nghiệm một trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới. Trong quá trình phát triển mẫu Range Rover thuần điện đầu tiên, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã trở thành nơi thử nghiệm khắc nghiệt, ở đó chiếc xe phải đối mặt với cái nóng dữ dội của sa mạc. Hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng của xe được thử thách nghiêm ngặt để đảm bảo hệ thống truyền động hoàn chỉnh được kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác, đồng thời đảm bảo độ bền và phạm vi hoạt động tối ưu. Hệ thống quản lý nhiệt mới và thông minh nhất của Range Rover đang được thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ lên đến 50°C và độ ẩm lên tới 90%. Đây là môi trường thử nghiệm khắc nghiệt mà tất cả các mẫu Range Rover đều phải trải qua. Từ những lần leo đồi sa mạc cho đến các chu trình trong thành phố dưới ánh nắng gay gắt, mọi tình huống đều được kiểm tra để đảm bảo sự thoải mái tối đa cho hành khách và khả năng vận hành vượt trội của xe. Range Rover Electric cho thấy hiệu suất vượt trội, đánh bại các kỷ lục thử nghiệm nhiệt của tất cả các mẫu Range Rover trước đây khi chạy trên cát. Không bị giới hạn bởi điều kiện khắc nghiệt, hiệu suất nhiệt luôn ổn định, duy trì liên tục suốt hành trình lái xe kéo dài dưới sa mạc. - RUSAL cung cấp nhôm có hàm lượng carbon siêu thấp cho các nhà cung cấp ô tô Châu Á RUSAL, nhà sản xuất nhôm nguyên sinh đã cung cấp nhôm có hàm lượng carbon siêu thấp cho một trong những nhà cung cấp của châu Á, đơn vị chuyên cung ứng vật liệu cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), để chế tạo bánh xe nhôm. Các hợp kim đúc được sản xuất từ kim loại ALLOW INERTA đã được gia công thành công thành bánh xe đúc và vượt qua tất cả các bài kiểm tra tiêu chuẩn nghiêm ngặt. ALLOW INERTA, thương hiệu nhôm độc quyền của RUSAL, được biết đến với mức phát thải carbon thấp nhất trong ngành. Việc sử dụng loại nhôm tiên tiến này giúp lượng khí thải carbon trong sản phẩm cuối cùng được giảm xuống mức tối thiểu. Các bánh xe này đã được kiểm định thành công và sẽ được lắp đặt trên một mẫu xe điện mới của một trong những nhà sản xuất OEM. Lượng khí thải carbon của hợp kim đúc này là dưới 2 tấn CO2 trên mỗi tấn nhôm sản xuất. RUSAL đang góp phần tích cực vào các nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, một trong những cam kết của công ty hướng đến mục tiêu trung hòa carbon. Ông Elias Sarkis, Giám đốc Bán hàng Xuất khẩu của RUSAL, cho biết: “Việc RUSAL cung cấp nhôm cho đối tác OEM nhằm sản xuất bánh xe siêu thấp carbon là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa các đối tác liên ngành trên con đường hướng đến sự bền vững. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực giảm thiểu carbon của khách hàng và cam kết cùng nhau xây dựng những giá trị bền vững lâu dài”. - VinFast sắp có xe điện nhỏ hơn VF 3 và thêm MPV mới Thông tin gần đây về việc VinFast chuẩn bị ra mắt một mẫu xe điện nhỏ hơn VF 3 được người tiêu dùng quan tâm. Ngày 28-11, trao đổi về vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu Dương Thị Thu Trang xác nhận thông tin, đồng thời cho biết chiếc xe cỡ nhỏ mới sẽ có giá dễ tiếp cận hơn dành cho những khách hàng có nhu cầu mua xe để kinh doanh dịch vụ. “Tới đây VinFast sẽ giới thiệu M-Green, một mẫu xe gọn hơn một chút so với VF 3 và mức giá rẻ hơn đáng kể. M ở đây nghĩa là “mini” và sản phẩm được thiết kế để phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, chẳng hạn như chạy taxi hoặc các nền tảng gọi xe công nghệ” - bà Trang cho biết. Ngoài M-Green, được biết, VinFast còn có kế hoạch phát triển thêm dòng LimoGreen - một mẫu xe đa dụng (MPV) điện 7 chỗ phục vụ nhu cầu xe dịch vụ. - Xe điện của Mercedes-Benz có thể sạc bằng năng lượng mặt trời Lớp sơn mới trên những chiếc Mercedes tương lai có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời và biến chúng thành năng lượng điện. Mercedes-Benz vừa công bố đã phát triển thành công "solar paint", một loại sơn ngoại thẩt dành riêng cho các mẫu xe điện với khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời và cung cấp ngược vào pin. Những thử nghiệm liên quan đến loại sơn này đã được đội ngũ nghiên cứu của Mercedes thực hiện và giới thiệu trên concept Vision EXXX năm 2022. Các kỹ sư R&D của Mercedes-Benz quyết định kết hợp 2 lớp sơn vào vào toàn bộ thân xe. Lớp sơn ngoài cùng nhằm bảo vệ màu xe, được điều chỉnh nhằm giúp 94% ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua. Lớp trong cùng là một loại quang điện dạng sệt, hút lấy ánh sánh vừa xuyên qua lớp ngoài rồi truyền cách bộ chuyển đổi, biến chúng thành năng lượng điện nạp trực tiếp vào pin hoặc khối động cơ. Lớp sơn này cũng có khả năng lưu trữ năng lượng pin khi xe không hoạt động. Sơn hút năng lượng mặt trời được phủ khắp xe, từ chắn bùn, nắp cốp đến cửa sổ với độ dày khoảng 5 micromet, diện tích khoảng 11,2 m. Hãng khẳng định trong lớp sơn không chưa khoáng sản hiếm hay silicon, an toàn cho người sử dụng. Theo công bố từ Mercedes-Benz, loại sơn này thể hấp thu đủ năng lượng để chiếc xe di chuyển trung bình 32 km/ngày với điều kiện thời tiết tại Đức. Đặc biệt vào tháng hè, phạm vi hoạt động có thể được tăng lên. Khi thử nghiệm ở Los Angeles (Mỹ), kết quả ghi nhận còn tích cực hơn với năng lượng đủ di chuyển trung bình 47 km/ngày. Nếu một chiếc SUV sử dụng solar paint, chủ xe có thể di chuyển khoảng 20.000 km/năm miễn phí nhờ nguồn năng lượng mặt trời được hấp thụ thông qua lớp sơn. - Toyota xác nhận sẽ hồi sinh huyền thoại Celica Sau nhiều năm đồn đoán và mong chờ từ giới mộ điệu, Toyota cuối cùng đã xác nhận kế hoạch đưa dòng xe thể thao biểu tượng Celica trở lại. Sự kiện bất ngờ này được công bố bởi Phó Chủ tịch điều hành Toyota, Yuki Nakajima, trong khuôn khổ giải WRC tại Nhật Bản, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho hãng xe Nhật Bản. Chủ tịch Akio Toyoda, người có tình yêu mãnh liệt với tốc độ và các dòng xe thể thao, được cho là đóng vai trò quan trọng trong quyết định này. Mặc dù ban đầu ông né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về việc Celica tái xuất, Nakajima sau đó đã tiết lộ: "Chúng tôi đang làm Celica!" - một phát biểu khiến người hâm mộ phấn khích. Ra đời năm 1970, Toyota Celica đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ qua 7 thế hệ, trước khi bị ngừng sản xuất vào năm 2006 do doanh số giảm và khó khăn tài chính. Dòng xe này từng là đại diện tiêu biểu của Toyota trong phân khúc coupe thể thao, với thiết kế trẻ trung, hiệu suất mạnh mẽ và giá cả phải chăng. Thế hệ thứ 8 của Celica dự kiến sẽ xuất hiện tại Tokyo Auto Salon 2025, nhưng khả năng cao đây sẽ là một phiên bản concept trước khi tiến tới sản xuất thương mại.