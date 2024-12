Bản tin Xe cộ 27/12: Mercedes lần đầu hé lộ SUV điện công suất 1.000 mã lực

SYM trình làng xe ga khiến SH350i cũng phải "rén"; Honda Amaze 2025 giá 240 triệu đồng, liệu có nên sở hữu? - Mercedes lần đầu hé lộ SUV điện công suất 1.000 mã lực Mẫu SUV điện hiệu suất cao mới Mercedes-AMG được báo cáo sẽ có 4 động cơ tạo ra tổng công suất hơn 1.000 mã lực. Mercedes-AMG đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo cho mẫu SUV điện hiệu suất cao mà hãng ấp ủ từ lâu. Đây là mẫu xe thứ hai sử dụng nền tảng AMG.EA bên cạnh một mẫu coupe 4 cửa được tạm gọi là Mercedes-AMG GT EV. Cả hai mẫu xe này đều đang được thử nghiệm dưới điều kiện thời tiết lạnh ở Thụy Điển. Trong khi mẫu coupe từng lộ ảnh chạy thử trước đó thì mới đây, Mercedes đã tự hé lộ hình ảnh nguyên mẫu SUV điện hiệu suất cao mới. Đây là lần đầu tiên nguyên mẫu này xuất hiện trên đường thử với lớp ngụy trang. Theo Motor1, mẫu SUV này dường như lấy cảm hứng từ mẫu Mercedes-AMG GT EV với các đường nét mềm mại, bo tròn nhằm tối ưu tính khí động học. Kích thước của xe tương tự như mẫu GLS hiện hành, nhưng thiết kế hoàn toàn khác so với các sản phẩm EQ hiện tại của Mercedes. Bên cạnh đó, xe dường như thấp hơn so với các mẫu SUV truyền thống. Đáng chú ý, mẫu SUV này sẽ là một sản phẩm độc quyền của AMG, thay vì là phiên bản hiệu suất cao của một mẫu SUV Mercedes-Benz thông thường. Xe được xây dựng trên nền tảng AMG.EA với kiến trúc 800V, tương tự với mẫu Mercedes-AMG GT EV. Cả hai mẫu xe sẽ được trang bị hệ thống 4 động cơ điện có thể sản sinh công suất hơn 1.000 mã lực. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh và công nghệ phân bổ lực kéo tiên tiến. Xe còn được trang bị hệ thống lái cả 4 bánh, hệ thống treo chủ động và bộ pin hiệu suất cao độc quyền AMG. Chiếc SUV mới dự kiến sẽ trở thành mẫu xe điện mạnh nhất trong dòng sản phẩm của Mercedes-AMG. Vị trí này hiện thuộc về Mercedes-AMG EQE SUV với công suất 617 mã lực và mô-men xoắn 950 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây. - SYM trình làng xe ga khiến SH350i cũng phải "rén" SYM luôn là nhà sản xuất tích cực trong việc ra mắt đa dạng các dòng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của người sử dụng và CRUISYM 400 2025 là dòng sản phẩm vừa được thương hiệu Đài Loan đem tới thị trường. Mẫu xe mang phong cách maxi-scooter nhưng theo hơi hướng hầm hố mạnh mẽ với những đường nét táo bạo mang tới một mẫu xe đường phố ấn tượng dành cho những người có cá tính mạnh. Xe sở hữu cặp đèn pha LED độc lập kiểu mắt cá với các đường nét mặt nạ trước dữ dằn, toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại. Kính chắn gió của CRUISYM 400 2025 cũng được tích hợp điều chỉnh điện do đó người sử dụng hoàn toàn có thể điều chỉnh bằng nút bấm ở tay lái. Ngoài ra, xe ga này cũng được trang bị cụm đồng hồ TFT toàn phần hiện đại kèm theo đó là chìa khóa thông minh smartkey và hốc chứa đồ đầu xe kèm cả cổng sạc USB tiện dụng. CRUISYM 400 2025 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 399,3 cc đi kèm hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 25 kW và mô-men xoắn 37 Newton đem tới sức mạnh vận hành đáng kinh ngạc, và đương nhiên cũng yêu cầu người điều khiển cần có bằng lái xe hạng A2. - Sản lượng toàn cầu của Toyota giảm trong 10 tháng liên tiếp Vào tháng 11/2024, ghi nhận sản lượng toàn cầu của Toyota giảm lần thứ 10 liên tiếp khi xuất xưởng 869.230 xe. Vào tháng 11/2024 vừa qua ghi nhận sản lượng toàn cầu của Toyota giảm lần thứ 10 liên tiếp. Trong khi đó, doanh số bán hàng trên toàn thế giới của hãng đã tăng trong tháng thứ hai liên tiếp nhờ nhu cầu vững chắc tại Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới đã sản xuất 869.230 xe trên toàn cầu vào tháng 11, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhiều hơn mức giảm 0,8% của tháng 10. Sản lượng của Toyota tại Hoa Kỳ giảm 11,8%, phục hồi chậm mặc dù hoạt động sản xuất các mẫu xe Grand Highlander và Lexus TX SUV đã được nối lại vào cuối tháng 10 sau bốn tháng ngừng hoạt động. Đồng thời, sản lượng ô tô tại Trung Quốc giảm 1,6%, tuy nhiên, vẫn tốt hơn mức giảm 9% trong tháng trước, vì Toyota chứng kiến ​​doanh số bán xe minivan Granvia và Sienna cũng như xe điện sedan bZ3 được phát triển chung với BYD tại quốc gia này đạt doanh số cao hơn. Tại Nhật Bản, nơi chiếm khoảng một phần ba sản lượng toàn cầu của Toyota, số xe xuất xưởng đã giảm 9,3% vào tháng 11. Điều này cũng có nguyên nhân bắt nguồn từ nhà máy Fujimatsu và Yoshiwara phải dừng sản xuất trong hai ngày. Doanh số bán hàng trên toàn thế giới của Toyota tăng trong tháng thứ hai liên tiếp, tăng 1,7% lên 920.569 xe, lập kỷ lục mới trong tháng 11. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, sản lượng toàn cầu của Toyota thấp hơn 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức khoảng 8,75 triệu xe, trong khi doanh số toàn cầu giảm 1,2%. Số liệu sản xuất và bán hàng bao gồm các xe mang thương hiệu Lexus của Toyota nhưng không bao gồm các xe của các công ty trong tập đoàn là Hino và Daihatsu. - Isuzu mu-X giảm giá lên đến 240 triệu đồng tại Việt Nam Trong tháng 12/2024, mẫu SUV cỡ D Isuzu mu-X phiên bản 2023 đang nhận được ưu đãi giảm giá tại các đại lý lên đến 240 triệu đồng nhằm kích cầu mua sắm. Theo ghi nhận tại một đại lý ở Hà Nội, Isuzu mu-X đang được giảm 240 triệu đồng cho bản Premium cao cấp nhất, trong những ngày cuối năm. Nhờ vậy, giá bán của mẫu SUV cỡ D này giảm xuống chỉ còn hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều showroom khác cũng chào bán mu-X phiên bản 2023 với mức giảm tương đương. Cụ thể, tại một đại lý khác ngoài mức giảm 225 triệu đồng cho Isuzu mu-X Premium còn khuyến mại bằng tiền mặt cho những phiên bản B7 Plus và B7 Prestige lần lượt là 113 triệu đồng và 200 triệu đồng trong tháng 12 này, khiến giá bán giảm xuống chỉ còn 885 triệu đồng và 950 triệu đồng. Với mức ưu đãi hấp dẫn, Isuzu mu-X được kỳ vọng sẽ có doanh số đột biến trong những ngày cuối cùng của năm 2024, trong giai đoạn người tiêu dùng mua sắm mạnh. - Honda Amaze 2025 giá 240 triệu đồng, liệu có nên sở hữu? Vừa gia nhập phân khúc sedan hạng A, Honda Amaze 2025 đã gây sốt với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ từ 240 triệu đồng. Đây hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng trẻ tuổi, năng động và yêu thích công nghệ. Honda Amaze 2025-thế hệ thứ 3 mới nhất của dòng sedan-đã chính thức ra mắt tại Ấn Độ. Ở lần trở lại này, dòng xe của Honda đang gây ấn tượng lớn nhờ sở hữu thiết kế cao cấp hơn đáng kể cùng dàn trang bị ấn tượng ở tầm giá cực thấp. Với những đường nét thiết kế thừa hưởng từ Honda Accord, mẫu xe này có được một diện mạo hoàn toàn mới. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn kết hợp với cụm đèn pha LED sắc sảo tạo nên diện mạo mạnh mẽ và thể thao. Honda Amaze trang bị bộ mâm hợp kim 15 inch mới. Khoảng sáng gầm xe tăng nhẹ lên mức 172 mm. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ Honda City, kết hợp với cản sau được tinh chỉnh. Honda Amaze 2025 có động cơ 1.2L 4 xi lanh bên dưới ca pô Honda Amaze 2025 vẫn là loại cũ với công suất 89 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Hộp số đi kèm là loại sàn 5 cấp hoặc CVT.